Ärgernis „Radl-Rambos“: Radwegeführung an der Starnberger Seepromenade wird neu gestaltet

Radfahrer fahren auf einem Radweg. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Starnberg - Aufgrund zunehmender Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern an der Seepromenade nimmt die Stadt Veränderungen an der Radwegeführung vor. Verstärkte Beschilderungen und Markierungen sollen auf reine Fußgängerbereiche hin-weisen und Radler dazu auffordern, zumindest in besonders dicht frequentierten Abschnitten abzusteigen.

„Dies ist ein erstes Feedback des kommunalen Sicherheitsdienstes“, berichtete Bürgermeister Patrick Janik in der Sitzung des Ferienausschusses: Nach Beobachtungen der Sicherheitswache hatte es vor allem an sonnigen Wochenendtagen immer wieder Vorfälle mit rücksichtslosen Pedaltretern gegeben, die an der Seepromenade Fußgänger gefährdeten. Auch zahlreiche entsprechende Beschwer-den von Bürgerseite veranlassten die Stadt nun zum Handeln. Durch die neuen, größeren Schilderhinweise soll nicht nur der Konflikt Radfahrer/Fußgänger entschärft werden, zugleich bekommt der Sicherheitsdienst künftig eine Handhabe, auch bei Verstößen zwischen Undosa und der (reinen Fußgänger-) Unterführung zum Stadtmuseum einzuschreiten.



Laut einstimmigem Beschluss wird „der Abschnitt der Seepromenade zwischen Museumsunterführung und Seespitz bzw. der Zuwegung zur Dampfschiffstraße mittels Piktogrammen ´Fußgänger´ und der Beschilderung ´Radfahrer absteigen´ markiert. Die Markierungen werden Höhe Museumsunterführung, Höhe Undosa (Bahnhof See) und am Beginn der Zuwegung von der Dampfschiffstraße angebracht. Hierbei ist auf die Fortführung des parallel verlaufenden Radwegs hinzuweisen.“ Letzteres war vor allem den BMS-Stadträten Eva und Josef Pfister wichtig, die eine Wegeführung für Radler, die vom Unteren Seeweg kommend, auf die Possenhofenerstraße geleitet werden sollen, für bedenklich hielten. In diesem Punkt widersprach ihnen Rathauschef Janik mit dem Argument, dass die Radfahrer zum Beispiel auf dem Weg zum Steininger Bade-Grundstück ohnehin mit der Staatsstraße zu tun hätten.



Diskussionen entzündeten sich auch um den Verwaltungsvorschlag, das Radeln ab Undosa bis zur Museumsunterführung gänzlich zu untersagen: Die „Regelung zum Verbot für Radfahrer“, auf Anregung von UWG-Stadtrat Thorsten Schüler nur auf die Wochenenden zu beschränken, soll nun gemäß Beschluss nochmals geprüft werden – Eva Pfister gelang es sogar noch, den Freitag vorerst vom Verbot auszunehmen. Eine deutliche Mehrheit im Ferienausschuss hatte indes den dringenden Handlungsbedarf an der Seepromenade erkannt und berichtete sogar von eigenen unschönen Begegnungen mit Radlern an der Flaniermeile: Da gebe es Radler, „die morgens nur so durchrauschen“, erzählte Ludwig Jägerhuber (CSU), während SPD-Kollege Tim Weidner in der Unterführung zum Bucentaur-Park erlebt hatte, wie Radl-Rambos nicht mal dort vom Sattel gestiegen seien und noch dazu „locker den Tatbestand der Beleidigung erfüllt“ hätten, als man sie auf ihr Fehlverhalten hingewiesen habe. Leider gebe es ja auch nach dem jüngsten Deutschen Verkehrsgerichtstag noch immer keine Kennzeichnungspflicht für Fahrräder, klagte Marc Fiedler (FDP). Für Weidner gilt es nunmehr in Anbetracht der vielen Vorfälle mit „ein paar Irren“ (Josef Pfister) bzw. „einzelnen Deppen“ (Marc Fiedler) auf dem Rad, eine „klassische Abwägung zwischen Förderung des Radverkehrs und dem Schutz der Schwächsten“, also der Fußgänger, vorzunehmen. Auch Bürgermeister Janik, der sich sonst in puncto Maßnahmen für „durchaus unentschieden“ erklärte, merkte in Richtung Eva John an: „Nach unseren Erfahrungen geht es hier um den durch Radler schutzbedürftig gewordenen Fußgänger und nicht nur um den schutzbedürftigen Radfahrer.“ Franz Heidinger (BLS), der sich wie die meisten Stadträte mit der Idee Thorsten Schülers eines zeitweiligen Radfahrverbots anfreunden konnte, meinte: „Ist es denn zu viel verlangt, wenn man 200 Meter schiebt?“ Franz Sengl (Grüne) hielt wenig von einem Verbot und sagte ein wenig resigniert: „Die Arschloch-Quote ist überall gleich hoch – allein mit Verboten lässt sich das nicht in den Griff kriegen.“

Thomas Lochte