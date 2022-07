Afghanische Autorin mit aufrüttelndem Appell in Gauting

Die Autorin Nahid Shahalimi spricht im Kulturhaus in Gauting über die Situation in ihrer Heimat. © Foltin/Suhrkamp-Verlag

Gauting - Wie geht es den Mädchen und Frauen in Afghanistan? Die Autorin Nahid Shahalimi liest im Bürger- und Kulturhaus bosco in Gauting aus ihrem Buch und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, ihre Landsleute nicht zu vergessen und sich mit ihnen zu solidarisieren.

Denn auch die afghanischen Mädchen und Frauen haben wie wir ein Recht auf ein freies Leben in Würde, so Shahalimi. Ein Recht, für das wir an ihrer Stelle in der freien Welt kämpfen müssen, „denn Afghanistan ist nur geografisch weit weg. Radikale Ideen kennen keine Grenzen“.

Berichte über mutige Frauen aus Afghanistan

Zu ihrer Vorstellung des Buches „Wir sind noch da! Mutige Frauen aus Afghanistan“ am Sonntag, 17. Juli wird Nahid Shahalimi den gleichnamigen Kurzfilm „Wir sind noch da!“ mit nach Gauting bringen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung zur Teilnahme ist beim Veranstalter, das Büro des Vereins Theaterforum Gauting, möglich unter Telefon 089/45238580, per E-Mail kartenservice@theaterforum.de oder online über das Portal bosco-gauting.reservix.de. (kb)