Aggressiver Starnberger bekommt Platzverweis für die Seepromenade

Die Polizei greift in Starnberg ein. Dort verhält sich ein 33-Jähriger an der Seepromenade aggressiv. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Starnberg - Weil er sich aggressiv verhält, bekommt ein 33-jähriger Mann aus Starnberg einen Platzverweis für die Seepromenade. Was passiert ist.

Wie die Polizei erklärt, meldeten Passanten am Dienstag gegen 17.50 Uhr einen aggressiven Mann an der Seepromenade. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Starnberg erkannte den 33-Jährigen anhand seines Auftretens sofort. Dem Starnberger wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er allerdings nicht nachkam.

Mann tritt Polizisten - Beamte nehmen den Starnberger in Gewahrsam

Auch die Androhung eines Gewahrsams brachte den Mann nicht dazu, die Örtlichkeit zu verlassen. Der angedrohte Gewahrsam wurde mit Zwang durchgesetzt. Hierbei sperrte sich der 33-Jährige so sehr, sodass er zu Boden gebracht werden musste. Am Boden trat der Starnberger gezielt in die Richtung der Polizeibeamten. Der Mann wurde unter Kontrolle und zur Dienststelle gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der 33-Jährige muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten und versuchte Körperverletzung verantworten. (kb)