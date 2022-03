Agrarministerin Michaela Kaniber zeichnet in Andechs Ökobetriebe aus

Von: Petra Straub

Die bayerische Agrarministerin Michaela Kaniber (links) überreicht Ökobetriebsinhaberin Barbara Scheitz von der Andechser Molkerei ein Gewinner-Urkunde der Initiative „30 für 30“. © stmelf

Andechs – Bis 2030 sollen in Freistaat dreißig Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Um das Ziel der bayerischen Staatsregierung zu erreichen, braucht es engagierte Betriebe. Fünf davon stellte die bayerische Agrarministerin Michaela Kaniber am Montag im Rahmen der Initiative „30 für 30“ auf dem Biohof des Andechser Bürgermeisters Georg Scheitz vor. Die Initiative „KlimaBauer“ der Andechser Molkerei von Georg Scheitz‘ Schwester Barbara ist eines von 30 Leuchtturm-Projekten für „Bio in Bayern“ und soll die Nachfrage weiter steigern.

„Sie gehören zu den Vorbildern unserer Zeit“, lobte die Ministerin das Engagement des Ökobetriebs von Barbara Scheitz. Längst seien ökologisch bewirtschaftete Betriebe nicht mehr nur ein Trend. Viele Unternehmen seien heute bereit umzudenken und ihre Betriebe umzustellen. „Wir haben einen Ökoproduktbedarf“, so Kaniber. Die Nachfrage nach regionalen und biologischen Produkten sei in der Pandemie gestiegen, deshalb brauche es jetzt „Unternehmer aus dem landwirtschaftlichen Bereich, die den Markt bedienen“. Wichtig ist Kaniber dabei, dass sich „Regionalität und Ökologie nicht gegeneinander ausspielen“.

Mit Mittagessen in Gemeinschaftseinrichtungen den Absatz stärken

Wo viele Bürgerinnen und Bürger gemeinsam verpflegt werden, etwa in Krankenhäusern, Bildungsstätten, Kinderbetreuungs- und staatlichen Einrichtungen sieht die Agrarministerin „ein unglaubliches Potenzial“ für den Ausbau des Bio-Markts. 1,8 Millionen Mittagessen am Tag, so rechnete sie vor, könnten dort mit regionalen ökologischen Produkten zubereitet werden. Aktuell würden in Bayern über 400.000 Hektar der landwirtschaftlichen Fläche von 12,7 Prozent der Unternehmer ökologisch bewirtschaftet. „Das kann sich sehen lassen.“

Hohe Klimabauerndichte auf Andechser Flur

Warum die Andechser Molkerei zu den ersten fünf von insgesamt 30 Gewinnern der Bio-Initiative „30 für 30“ gehört, erklärt die Inhaberin Barbara Scheitz selbst. „KlimaBauer“ nennt sie das innovative Pilotprojekt, das auf die CO2-Bindung und -Vermeidung sowie die Stärkung der Böden der regionalen Milchbauern abziele. Andechs sei „der Ort mit einer absoluten Klimabauerndichte“, so Scheitz. Dabei handele es sich um den Betrieb ihres Bruders und zwei ihrer Milchlieferanten, die sich die Themen CO2-Bindung, Artenvielfalt, Biodiversität und Tierwohl auf die Fahne geschrieben hätten. „Die Kühe sind auf der Weide und tragen dazu bei, dass das Gras nicht gemäht werden muss. Der Dünger kommt automatisch und sorgt somit auch für Artenvielfalt bei den Insekten. Die CO2-Bindung wird mit Bodenproben auf dem Acker getestet.“

Preise für Biorapsspeiseöl, das Zweinutzungshuhn, Gemüse eG und neues Malz

Neben der Molkerei Scheitz wurde die Bayola Erzeugergemeinschaft in Lappersdorf für ihr kaltgepresstes Biorapsspeiseöl ausgezeichnet, die Biohennen AG aus Vohburg für das Projekt Zweinutzungshuhn, die Franken-Gemüse Knoblauchsland eG aus Nürnberg für das Projekt „GemüseWert“ sowie Girgbräu für „Neues Malz für acht Biobiere aus München“.

Bio-regionale Nahrungsmittel für Bayern

„Die Auszeichnung soll zeigen, wofür Bio aus Bayern steht und wie wir gemeinsam vorankommen können“, sagte die Agrarministerin in Andechs. Die von Michaela Kaniber im Herbst gestartete Initiative läuft über drei Jahre und soll helfen, „der bayerischen Bioproduktion noch ehr Schwung zu verleihen“ und die Nachfrage durch die Verbraucher zu steigern. Die Auswahl von Projekten übernimmt eine Fachjury im Rahmen von sechs Bewerbungsrunden.

Ausgezeichnet werden „besonders innovative und authentische Kooperationen von Erzeugern, Verarbeitern, Gastronomie und Handel, die mit neuen Lösungen bio-regionale Ernährung in Bayern und die heimische Bioproduktion voranbringen“, so das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in einer Pressemitteilung. Die fünf in Andechs ausgezeichneten Projekte bezeichnete Kaniber als „wegweisende Leuchttürme für die bio-regionale Ernährungswirtschaft in Bayern“.



Georg Scheitz - ein Biobauer aus Überzeugung

Der Betrieb von Familie Scheitz in Andechs wurde 1986 ökologischen Landbau umgestellt, erklärte Biobauer Georg Scheitz. Er sieht es als seine Aufgabe an, die elterliche Philosophie an seinen 27-jährigen Sohn, der Ökomeister und Betriebswirt ist, weiterzugeben.