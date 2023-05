Aktion für mehr Sicherheit beim Stand-Up-Paddling auf dem Starnberger See

Der SUP Club Starnberger See führt im Seebad in Starnberg gegen Spende einen Informationstag für mehr Sicherheit beim Stand-Up-Paddling durch. © SUP Club Starnberger See

Starnberg - Mehr Sicherheit beim Stand-Up-Paddling ist das Ziel einer Aktion des SUP Clubs Starnberger See im Seebad Starnberg.

Am Samstag, 27. Mai, veranstaltet der SUP Club Starnberger See im Seebad einen Informationstag für mehr Sicherheit beim Stand-Up-Paddling. Auch Paddler mit privaten Boards sind eingeladen. Bei dem Programm von 13 bis 16.30 Uhr werden Fragen geklärt rund um die zehn SUP-Regeln, Tourenplanung, Befahrungsregeln, Sicherheits-Equipment, Bekleidung und Notfälle.

SUP Club Starnberger See zeigt Rettungstechniken

Auch praktische Rettungstechniken werden gezeigt und die wichtigsten Erste-Hilfe-Praktiken geübt. Der SUP-Safety-Day wird abgerundet durch den Austausch mit der Wasserwacht Starnberg, die von verschiedenen Einsätzen im Zusammenhang mit SUP berichten kann. Eliane Droemer, Inhaberin SUP Club: „Wie wichtig die Informationen unserer jährlichen SUP-Safety-Veranstaltung und unserer Kurse sind, hat auch das diesjährige Seegespräch auf Einladung von gwt und Landratsamt gezeigt. Viele Stehpaddler sind Wassersport-Einsteiger und unterschätzen die Themen Befahrungsregeln und Sicherheit. Entsprechend vielfältig waren die Berichte von anderen Wasserverkehrsteilnehmern. Ich appelliere, gegenseitig Rücksicht zu nehmen und sich zu informieren.“

Anmeldung zum SUP-Safety-Day in Starnberg gegen Spende an die Wasserwacht

Anmeldung zum SUP-Safety-Day ist gegen eine Spende an die Wasserwacht unter sup-club.bayern möglich. (kb)