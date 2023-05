Aktion zur Bekämpfung von Diebstählen auf dem Starnberger See

Die Polizei informiert

Tutzing - Um Bootsbesitzer auf dem Starnberger See vor Diebstählen zu bewahren, findet am Samstag in Tutzing eine Gravieraktion statt.

Bootsmotoren und andere nautische Geräte werden dabei graviert. Ziel ist die Verhinderung und Aufklärung von Diebstählen, so die Polizei Starnberg.

Anmeldungen sind möglich, sowie die Möglichkeit spontan beim Deutschen Touring Yachtclub, Seestraße 18 in Tutzing zwischen 10 und 14 vorbeizukommen. Es besteht die Möglichkeit in den Hafen einzufahren und den Außenbordmotor am Boot gravieren zu lassen oder den Motor an Land mitzubringen. Auch andere nautische Geräte können graviert werden. Die Aktion ist kostenfrei. (kb)