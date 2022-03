Aktionen zum Weltfrauentag in Starnberg

Zum Weltfrauentag gibt es Aktionen im Landkreis Starnberg. © Anne Franke

Starnberg - Die Landtagsabgeordnete Anne Franke und der Kreisverband Starnberg von Bündnis 90/Die Grünen setzen zum Weltfrauentag mit zwei Aktionen gemeinsam ein Zeichen.

Am Samstag, 5. März, möchten Anne Franke und die Mitglieder des Starnberger Kreisvorstands mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um ihre Meinung zum Stand von Gleichberechtigung, Frauenpolitik und Gendersternchen zu hören. Deshalb ist ein Treffen an der Seepromenade in Starnberg bei den Bootshäusern geplant. Frauenpolitik unter dem Motto „Auf Augenhöhe“ ist dort zwischen 12 und 15 Uhr ein Thema.

Schweigeminute für die Menschen in der Ukraine

Zu Beginn der Veranstaltung wird in einer gemeinsamen Schweigeminute die Solidarität und Anteilnahme mit den Menschen in der Ukraine und allen derzeit von Krieg bedrohten Frauen, Männern und Kindern bekundet.

Den Rahmen der Aktion bilden drei moderierte Gesprächsrunden mit Frauen, die mit unterschiedlichen, leider meist nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehenden Lebensrealitäten konfrontiert sind: Jutta Uelner (Gilchinger Mutter-Kind-Haus „Katharina Funke“ (Träger: Ökumenische Hilfe e.V.): Die 1. Vorsitzende des Vorstands berichtet über die wichtige und viel zu oft erforderliche Unterstützungsarbeit, die das Mutter-Kind-Haus für in Notsituationen geratene, alleinerziehende Mütter leistet. Benafsha Khurami: Die seit 2015 mit ihrer Familie in Deutschland lebende Afghanin gibt uns einen Einblick in die sich immer weiter verschlechternde Situation der Frauen und Mädchen in ihrem Heimatland. Seran Ismail: Die Syrerin, die mit 16 Jahren aus dem Kriegsgebiet geflohen ist, war in Deutschland aufgrund kultureller Verschiedenheiten zunächst oft irritiert und fühlte sich dadurch allein. Deswegen möchte sie jetzt hier lebende Mädchen und junge Frauen mit Fluchterfahrungen beratend unterstützen.

Vatersland: Film und Gespräch

Direkt am Weltfrauentag, Dienstag, 8. März, 19.30 Uhr zeigt das Starnberger Breitwand Kino den Film „Vatersland“ von Regisseurin Petra Seeger, der das Heranwachsen und Leben einer Frau von der spießbürgerlichen Wirtschaftswunderwelt in die sexuelle Revolte der 1960er-Jahre nachzeichnet.

Stadt- und Kreisrätin Sophie Schuhmacher spricht über Geschlechterrollen

Im Anschluss folgt ein den Film inhaltlich und von seiner Entstehungsgeschichte her einordnender Impulsvortrag von Sophie Schuhmacher zur Bedeutung von Geschlechterrollen seit den 1950er Jahren mit Schwerpunkt auf die mediale Konstruktion derselben, inklusive dem Frauenbild in Film- und Fernsehproduktionen. Danach besteht die Möglichkeit zur Diskussion mit der Referentin. Sophie Schuhmacher ist Stadt- und Kreisrätin von Bündnis 90/Die Grünen sowie dritte Bürgermeisterin von Germering und promoviert aktuell zum Thema „Geschlechterrollen in Kinder- und Jugendserien“ an der LMU.

Als solidarisches Symbol gegen den Gender Pay Gap erhalten alle Frauen einen ermäßigten Eintrittspreis.