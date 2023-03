Aktive Stockdorfer Feuerwehrler

Die Stockdorfer Feuerwehr blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück. © FFW Stockdorf

Stockdorf - Das vergangene Jahr war mit 357 Einsätzen (davon 299 First Responder), knapp 60 Übungen und 15 größeren Vereins-Events ein absolutes Rekordjahr für die Freiwillige Feuerwehr Stockdorf. Nach zwei Jahren reduziertem Vereinsbetrieb ein wahrer Raketenstart. Auch die Mitgliederzahlen können sich sehen lassen: Entgegen dem bayernweiten Trend konnte die Wehr 13 Neuzugänge verzeichnen und hat nun 77 aktive Mitglieder.

Kommandant Michael Suhrbier lobte vor allem die aktive Teilnahme und Beteiligung bei allen Einsätzen, Übungen oder Landkreisausbildung der hochmotivierten Mitglieder. Auch ist die Stimmung und Kameradschaft unter den Floriansjüngern ausgesprochen gut. In seinem letzten Jahresbericht erzählte der Kommandant von den zahlreichen Einsätzen: Darunter waren so manche Kuriositäten wie das Retten von 121 Wildvögeln (darunter eine Eule) aus einer Wohnung oder dem misslungenen Chemieexperiment eines Mitbürgers mit Schwimmbadchemikalien.

Im Bereich First Responder war eine besonders starke Zunahme der Einsätze zu verzeichnen. An manchen Tagen waren es sogar fünf Alarme. Dieses rein freiwillige System funktioniert nur durch die sehr große Spendenbereitschaft der Stockdorfer Bürger, gepaart mit einem extrem hohen ehrenamtlichen Engagement der Stockdorfer Kameradinnen und Kameraden. Hier hat die Feuerwehr den Wunsch geäußert, die Alarmierung so anzupassen, dass sie nur zu kritischen Einsätzen gerufen werden und nicht zu leichten gesundheitlichen Beschwerden.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Volker Etzel bedankte sich bei seinen Kameraden für die Mithilfe bei den Vereinsaktivitäten. Hier waren 2022 viele Großveranstaltungen wie die Ausrichtung des Würmtal-Kameradschaftsabends, des Christkindelmarktes, einer zweitägigen Lehrfahrt sowie die Mitgestaltung des Stockdorfer Ortsfestes mit dabei.

Körner neuer Kommandant

Bei den anschließenden Neuwahlen der Kommandantschaft zeigte sich auch eine weitere Tradition in der Stockdorfer Wehr: Der Staffelstab wird schon möglichst früh an die nächste Generation weitergegeben, um so einen guten Übergang zu ermöglichen und immer frischen Wind in der Führung zu haben. Mit großer Mehrheit wurde der bisherige stellvertretende Kommandant Matthias Körner zum ersten Kommandanten gewählt. Als neuer Stellvertreter wurde der aktuelle Atemschutzbeauftragte, Ludwig Gröber gewählt.

Eine große Überraschung gab es gegen Ende des Abends auch noch: Kreisbrandrat Helmut Schweickart und Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Michael Polednik zeichneten Michael Suhrbier mit dem bayrischen Ehrenkreuz in silber aus. Unter tosendem Applaus überreichte der Vorstand Volker Etzel dem scheidenden Kommandanten noch ein schönes Abschiedsgeschenk und lud zur offiziellen Verabschiedung ein.

Der zweite Bürgermeister Dr. Jürgen Sklarek war auch voll des Lobes für das massive Engagement der Stockdorfer Wehr für das gesamte Gemeindeleben und bedankte sich speziell bei Michael Suhrbier für die jahrelang, ehrenamtlich geleistete Arbeit.