Alkoholisierte Wagenlenker cruisen durch Gauting

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Landkreis - Am vergangenen Wochenende wurden durch die Gautinger Polizei gleich zwei Pkw-Fahrer wegen einer deutlich zu hohen Alkoholisierung aus dem Verkehr gezogen.

Am Samstag, 11. Juni, gegen 00.35 Uhr, wurde ein 37-Jähriger aus München mit seinem BMW in der Münchener Straße in Gauting einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der routinemäßigen Kontrolle nahmen die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 mg/l. Dies hatte eine Unterbindung der Weiterfahrt und eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus zur Folge. Der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel, wurden sichergestellt. Dem 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, mit dem Resultat, dass ein längerfristiger Führerscheinentzug und eine Geldstrafe im Raum steht.

Am Sonntag, 12.Juni, gegen 00.30 Uhr, wurde ein 39-Jähriger aus Stralsund mit seinem Skoda Scala in der Germeringer Straße in Gauting ebenfalls einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die kontrollierenden Polizeibeamten stellten im Fahrzeuginnenraum eine offene Flasche Bier fest und nahmen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,43 mg/l. Daraufhin wurde dem Fahrer die Weiterfahrt unterbunden, ebenso wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest in der Dienststelle bestätigte diesen Wert. Der 39-Jährige muss nun mit einer Geldbuße, Punkte in Flensburg und mit einem Fahrverbot rechnen.

