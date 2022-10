Alkoholisierter Autofahrer verursacht bei Pöcking Unfall und flüchtet

Alkohol am Steuer und Unfallflucht: Der Führerschein ist erstmal weg.

Pöcking - Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr fuhr ein 43-jähriger Feldafinger mit seinem VW Golf auf der Feldafinger Straße in Pöcking in Richtung Ortsausgang. Im Bereich der Einmündung zur Von-Ostini-Straße fuhr er plötzlich gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Volvo. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen dahinter abgestellten Toyota geschoben.

Eine Anwohnerin, die den Aufprall gehört hatte, verständigte daraufhin die Polizei. Der Fahrer des Golf entfernte sich zwischenzeitlich vom Unfallort, kam aber zurück, kurz nachdem die Streife der Polizeiinspektion Starnberg eingetroffen war. Den Beamten gegenüber erklärte er, dass er wohl kurz eingenickt und daraufhin nach links gefahren sei. Im Gespräch fiel den Beamten auch Alkoholgeruch auf. Der Wert lag mit umgerechnet etwa 0,8 Promille zwar noch nicht im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, da anzunehmen ist, dass der Alkohol auch unfallursächlich gewesen sein könnte, musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Aus dem gleichen Grund, aber auch wegen der Unfallflucht, musste er seinen Führerschein bereits abgeben und darf bis auf weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

Der Feldafinger blieb nach eigenen Angaben unverletzt, die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.