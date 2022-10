Allein in der Bücherei: Jetzt mitmachen bei Starnbergs erstem Escape Game

Von: Alma Bucher

Spannend ist das Escape Game aus der Stadtbücherei allemal. © Stadtbücherei Starnberg

Starnberg - Die Stadtbücherei Starnberg bietet in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Starnberg das erste Escape Game in Starnberg an, bei dem die Teilnehmer ihr Rätsel können unter Beweis stellen können.

Sie wollten sich kurz vor der Schließung in der Bücherei noch mit Medien eindecken und stellen fest: Sie wurden eingesperrt! Bei diesem spannenden Knobelspaß müssen Sie und Ihre Teammitglieder Rätsel lösen, Hinweise finden und klug kombinieren, um innerhalb von 60 Minuten das Büchereigebäude wieder zu verlassen. Sollten Sie einmal Hilfe benötigen, ist während des Spiels stets eine Mitarbeiterin anwesend. Die Teilnahme ist für Familien und Gruppen von drei bis sechs Personen ab zehn Jahren möglich.

Folgende Startzeiten können noch gebucht werden:



- Samstag, 08.10.2022 um 15:30 Uhr und um 17 Uhr



- Samstag, 22.10.2022 um 17 Uhr



- Samstag, 05.11.2022 um 14 Uhr und um 15:30 Uhr



- Samstag, 19.11.2022 um 14 Uhr und um 15:30 Uhr



- Samstag, 10.12.2022 um 15:30 Uhr und um 17 Uhr



Ein Durchgang dauert maximal 60 Minuten. Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet pro Person 5 Euro. Die Anmeldung ist unter buecherei@starnberg.de oder per Telefon 08151/3049 möglich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbücherei stehen Ihnen auch vorab bei Fragen gerne zur Verfügung.