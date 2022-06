Alles wächst und gedeiht auf dem Sonnenacker in Andechs

Von: Petra Straub

Teilen

Judith Birken (l.) und Jana Schmaderer engagieren sich bei der Solidargemeinschaft „Starnberger Land“ für die Sonnenäcker. Am Tag der offenen Gartentür informierten sie interessierte Hobbygärtner in Andechs direkt am Acker. © Petra Straub

Landkreis/Andechs – Die ersten kleinen Zucchinis spitzen unter den Blättern hervor. Die Salatköpfe bilden schon einen festen Kern und die leuchtend roten Radieschen warten darauf, geerntet zu werden. Am Sonntag bestand im Rahmen der Veranstaltung „Tag der offenen Gartentür“ Gelegenheit, im Landkreis Starnberg einen Blick in heimische Gärten zu werfen und sich von den Gestaltungs- und Pflanzideen inspirieren zu lassen. Auch auf dem Sonnenacker der Solidargemeinschaft „Starnberger Land“ in Andechs nutzten Hobbygärtner und solche, die es werden möchten die Möglichkeit, sich fachkundig zu informieren.



Unter einem schattigen Baum hat Judith Birken aus Frieding am Andechser Sonnenacker am landeskulturellen Wanderweg in Andechs ein kleines Tischchen aufgebaut. Informationsmaterial über Blühwiesen und Sonnenäcker ist dort zu finden sowie Rezepte mit all den Gemüsesorten, die auf dem Sonnenacker wachsen. Die angehende Mutter eines dritten Kindes liebt die Gartenarbeit. Was sie von ihrer Mutter Jana Schmaderer gelernt hat, die wie sie sehr engagiert mitarbeitet bei den „Starnberger Land“-Sonnenäckern, gibt sie nun an ihre Kinder weiter. „Vor allem die Große hat viel Spaß am Gemüsegarten. Für sie ist es etwas Besonderes, im Garten einen Salat zu ernten.“ So lernen Kinder, woher die Lebensmittel kommen.

Neun Sonnenäcker im Landkreis Starnberg und insgesamt 400 Hobbygärtner

Insgesamt neun Sonnenäcker gibt es im Landkreis Starnberg, erklärt Judith Birken beim Spaziergang durch die Andechser Anlage, wo Hobbygärtner seit zwei Jahren Gemüse anbauen. Vorher befand sich der Sonnenacker im Ort an einer anderen Stelle, die wegen ihrer Lage und Feuchte nicht optimal war. Mit dem Umzug an den Ortsrand auf Höhe der Friedenskapelle ist das Interesse der Bürgerinnen und Bürger im Ort gestiegen. Dieses Jahr gibt es dort 24 Pächter, die das Feld bewirtschaften. Meist steigen sie mit einem halben Strang (einem so genannten Bifang) ein, erklärt Jana Schmaderer. Das sind etwa 40 Quadratmeter Anbaufläche.



Den größten Sonnenacker im Landkreis Starnberg gibt es in Krailling. Rund 130 Nutzer gibt es dort. Und da es nicht in allen Städten und Dörfern im Landkreis Sonnenäcker gibt, sind auf den vorhandenen Feldern immer auch einige Hobbygärtner aus dem Umland aktiv. So garteln in Andechs beispielsweise auch Gartenfans aus Tutzing und Starnberg. Sie bilden jedoch eine Minderheit. Und das ist auch gut so. Denn die Solidargemeinschaft verfolgt aus ökologischen Gründen mit den Sonnenäckern nicht nur das Ziel, so naturnah wie möglich zu garteln, sondern auch so wohnortnah wie möglich Boden zu bestellen.



Alles sprießt auf dem Sonnenacker in Andechs. Bohnen, Zucchini, Kartoffeln und jede Menge Kräuter. © Petra Straub

„Vieles wächst hier besser als im Garten“, erklärt Judith Birken. Das hängt mit der Bodenbeschaffenheit zusammen, ergänzt ihre Mutter. Die Erde wurden von Landwirten angehäuft. Zusätzlicher Vorteil: „Es scheint den ganzen Tag Sonne drauf“, sagt Jana Schmaderer. Dadurch kann auch die Luft gut zirkulieren. Das mögen Schädlingen nicht. Im Gegensatz zum heimischen Gemüsegarten gibt es auf den Sonnenäckern auch wenig Schnecken, „weil sie dort keinen Unterschlupf finden“, erklärt Schmaderer.



Garteln ohne Wasser - und ohne Schnecken

Wer am Sonnenacker nach einer Wasserquelle sucht, wird keine finden. „Das verunsichert die Pächter anfangs meistens“, weiß Judith Birken aus Erfahrung. Aber es geht auch ohne, sagt sie. Denn in der Regel liefere der Tau ausreichend Feuchtigkeit für die Pflanzen. Und wenn es mal sehr heiß ist und man frisch angepflanzt hat, kann man mit mitgebrachtem Wasser „eine kleine Hilfe geben“. Wenn man den Blick schweifen lässt über das überdimensionale Gemüsebeet am Ortsrand von Andechs, bekommt man richtig Lust darauf, selbst in der Erde zu graben und die Pflanzen anschließend beim Wachsen zu beobachten. Zahlreiche Radfahrer und Fußgänger bleiben am Sonntag an dem Wanderweg stehen und werfen einen Blick auf die sprießenden Gewächse, die gesunden Kartoffelpflanzen und Lauchzwiebeln, die Bohnen an den Rankgittern sowie die Mais- und Sonnenblumenpflanzen. Dazwischen wachsen essbare Blumen – Lein, Ringelblumen und Kapuzinerkresse – sie sorgen in den Sommermonaten für farbige Akzente auf dem Feld.

Im Sonnenacker ausprobieren, ob einem das Gärtnern liegt

Wie Jana Schmaderer haben viele Sonnenacker-Gärtner auch im heimischen Garten Gemüsebeete. Manche nutzen den Acker jedoch auch, um einmal auszuprobieren, wieviel Arbeit so ein Garten macht und ob es sich lohnt, zuhause ein Gärtchen anzulegen. „Es ist learning by doing“, darauf setzen in Andechs auch einige gemeinnützige Organisationen, wenn sie einen Bifang bestellen. Die Behindertenwerkstätten in Machtlfing beispielsweise. Vergangenes Jahr war auch der Andechser Kindergarten dabei. Dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger für das Gärtnern interessieren, zeigt auch die Zahl der Pächter der Sonnenäcker im Landkreis Starnberg. Rund 400 sind es in dieser Saison. 33 Euro zahlen sie für einen halben Bifang.

Insgesamt neun Sonnenäcker gibt es im Landkreis Starnberg. Das Interesse an den Anbauflächen dort ist groß. © Petra Straub

Gerade gibt es auf dem Sonnenacker relativ wenig zu tun. Jana Schmaderer lockert die Erde etwas auf und sucht ihre Kartoffelpflanzen nach Kartoffelkäfern ab. Doch es sind keine Eier an den Unterseiten der Blätter zu sehen. Durch die Wärme und Feuchte sind sie bereits prima gewachsen.