Alt bleibt neu

Teilen

Der alte und neue Vorstand (von rechts) um den ersten Präsidenten Hans Jungwirth, Petra Otterbach (2. Präsidentin) und Benedikt Pohlus (3. Präsident). © TSV Starnberg

Starnberg – Zur Delegiertenversammlung des TSV Starnberg kamen am Donnerstagabend insgesamt 36 Vertreter aus den Abteilungen und Vereinsräte ins Tanzstudio der Brunnangerhalle. Neben den turnusgemäßen Neuwahlen wurde über die Beitragsstruktur des Vereins diskutiert.

Nachdem Petra Otterbach, im TSV-Vorstand zuständig für die Finanzen, den Jahresabschluss 2021 (Gewinn: 7.363,58 Euro) erläutert hatte, die Revisoren ihren Prüfungsbericht vorlegten und der Vorstand entsprechend der Empfehlung entlastet wurde, konnten die Neuwahlen stattfinden. Das Gremium setzt dabei auf Kontinuität im rund 2.500 Mitglieder zählenden Verein. Neben dem Präsidium (Hans Jungwirth, Petra Otterbach und Benedikt Pohlus) wurde auch der Verwaltungsrat (Alfred Höfler, Michael Jordan, Georg Kendl, Erich Köhler, Barbara Menzler, Dirk Neumann, Eva Peindl und Winfried Wobbe) im Amt bestätigt. Auch die Revisoren Jürgen Huber und Ulrich Müller werden ihre Tätigkeit für drei weitere Jahre fortsetzen.



Nach einem Überblick zur aktuellen Situation des Vereins – laut TSV-Präsident Hans Jungwirth wurden die Ziele „mit großer Anstrengung und viel Herzblut“ fast komplett erreicht – durfte auch ein Ausblick auf das kommende Jahr nicht fehlen. Jungwirth wünschte sich vor allem „eine verbesserte Kommunikation nach innen und außen, sowie viele abteilungsbezogene Veranstaltungen.“ Seine Kollegin Petra Otterbach stellte die Delegierten budgetmäßig weiter auf schwierige Zeiten ein. „Momentan leben wir noch von der Substanz, so kam auch das positive Ergebnis 2021 zustande“, erklärte die Finanz-Expertin. „2022 und 2023 versprechen wegen Inflation und der gestiegenen Energiepreise keine Besserung.“



Wie also kann der Verein mehr Einnahmen erzielen? Mehr Mitglieder sind laut Präsident Hans Jungwirth „das oberste Ziel. Eine Betragserhöhung wollen wir vermeiden, um unsere Sportler in Krisenzeiten nicht weiter zu belasten.“ Kleine Anpassungen nimmt der TSV trotzdem vor: Um die Verwaltung zu entlasten und die Liquidität früh im Jahr zu sichern, hatte der Vereinsrat bereits in der Vorwoche beschlossen, den Zahlungsturnus auf jährlich zum 1. Februar (bisher quartalsweise) zu ändern.



In der Delegiertenversammlung wurde für Studenten, Schüler und Auszubildende (bis 25 Jahre) der verbilligte Tarif beschlossen – laut Jungwirth „längst überfällig.“ Intensive Diskussionen gab es dann bei der Struktur der Familienbeiträge: Neu ist die Möglichkeit, dass ein Erwachsener mit mehr als einem Kind auch zu Vergünstigungen kommt. „Wir wollen dadurch Alleinerziehenden entgegenkommen“, sagte Jungwirth. „Wir gehen mit der Zeit und hoffen, dass sich so noch mehr Sportler für unseren Verein begeistern lassen.“