Altlandrat Karl Roth führt Klinikum-Verein in Starnberg

Von: Petra Straub

Der neue Vorstand will weitere Mitglieder werben für den Freundeskreis Klinikum Starnberg: die Beisitzer Albert Panke (v.l.) und Barbara Huber, Geschäftsführer Wernher Weigert, der neue Vorsitzende Karl Roth und der stellvertretende Vorsitzende Dr. Gerd Wernekke. © Freundeskreis Klinikum Starnberg

Starnberg – Der Freundeskreis Klinikum Starnberg hat bei der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Dabei übernahm Altlandrat Karl Roth den Posten des Vorsitzenden an Stelle des im April verstorbenen Altlandrats Heinrich Frey.

Mittlerweile besteht der Freundeskreis seit 35 Jahren und hat dem Klinikum bereits Anschaffungen in Höhe von rund einer Million Euro zukommen lassen – Investitionen, die nicht über den Klinik-Haushalt oder staatliche Zuwendungen finanziert werden können.

Die Leuchtkraft des Altlandrats soll zusätzliche Spenden und Mitglieder bringen

Wie der wiedergewählte Geschäftsführer Werher Weigert, Jurist und Führungskraft bei der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg erklärt, baut der Verein seit vielen Jahren auf prominente Unterstützung. So wurde der Vorsitz in den Anfängen von der Schauspielerin Heidi Brühl und später von Entertainer Michael Schanze bekleidet. Es folgte die Ärztin Dr. Marianne Koch und zuletzt Heinrich Frey, der zehn Jahre lang im Amt war. Mit Karl Roth erneut einen ehemaligen Landrat für das Amt gewinnen zu können, freut Weigert, der Landräten durch ihre Verantwortung für die kreiseigenen Einrichtungen „ideale Voraussetzungen“ für dieses Ehrenamt attestiert – auch durch ihre „Leuchtkraft“ und die gute Vernetzung, durch die die Möglichkeit besteht, weitere Spenden und Mitgliedsbeiträge zu generieren.



Mitgliederwerbung steht ganz oben auf der Agenda

Die Gründungsmitglieder Albert Panke (Beisitzer) und Dr. Gerd Wernekke (stellvertretender Vorsitzender) sowie Beisitzerin Barbara Huber, der Vorsitzende Karl Roth und er als Geschäftsführer möchten in Zukunft weitere Mitglieder werben, so Weigert. Von jetzt 172 auf 500 soll die Zahl wachsen, so das erklärte Ziel. Dabei bleibt es den Mitgliedern überlassen, ob sie den jährlichen Mindestmitgliedsbeitrag von 25 Euro zahlen oder eine höhere Summe spenden, wie einige Mitglieder dies bereits tun. Doch Weigert bekräftigt, dass jedes Mitglied willkommen ist – egal, welcher Mitgliedsbeitrag gezahlt wird.



2021 kamen rund 35.000 Euro zusammen

Was wurde in den vergangenen Jahren durch den Freundeskreis für das Klinikum in Starnberg angeschafft? Ein zusätzlicher OP-Tisch beispielsweise 2019 und ein Hämofiltrationsgerät, das bei der Behandlung von Nieren- und Corona-Erkrankungen zum Einsatz kommt. Es wurde 2021 für rund 20.000 Euro erworben. Auch Reanimations- und Herzdruckmassagegeräte erwähnt Weigert in der Aufzählung. 2021 sei hinsichtlich der Spenden „ein relativ erfolgreiches Jahr“ gewesen. Durch Spenden und Mitgliedsbeiträge sei ein Betrag von rund 35.000 Euro zusammengekommen. „Wenn Angehörige zufrieden sind mit den Leistungen des Klinikums, ist eine Spendenbereitschaft da“, erklärt Weigert. Auch einen Ehrungsabend für das Krankenhauspersonal will der Freundeskreis wieder durchführen und dabei den Einsatz des Personals würdigen.