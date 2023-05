Am 15. Mai beginnt die Französische Woche in Starnberg

Ein vielseitiges Rahmenprogramm soll es auch in diesem Jahr bei der Französischen Woche in Starnberg geben. © Andrea Jaksch

Starnberg - Am Montag, 15. Mai, ist es wieder soweit: Die Französische Woche in Starnberg startet und bietet bis 21. Mai ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Kulinarik. Auch einen verkaufsoffenen Sonntag soll es wieder geben.

Seit über 40 Jahren gibt es die Französische Woche in Starnberg bereits. Die Veranstaltung findet erneut auf dem Kirchplatz statt. Künstler aus Frankreich und der Region bieten dabei ein vielseitiges Musik- und Unterhaltungsprogramm sowie vielen kulinarischen Spezialitäten, informiert die Stadt Starnberg.

Verkaufsoffener Sonntag mit Tombola und Bimmelbahn am 21. Mai in Starnberg

Am 21. Mai können sich die Besucher zudem auf einen verkaufsoffenen Sonntag freuen. Dabei wird es zwischen 13 und 18 Uhr eine Tombola, eine Bimmelbahn und viele weiteren Attraktionen geben. Die City Initiative Starnberg freut sich die Gäste an diesem Tag in der Starnberger Innenstadt begrüßen zu dürfen.

Wochenmarkt wird wegen Französischer Woche verlegt

Auf Grund der französischen Woche wird der Samstagswochenmarkt am 13. Mai und am 20. Mai an das Rondell am Bayerischen Hof verlegt. Der Donnerstagswochenmarkt am 18. Mai entfällt wegen Christi Himmelfahrt. (kb)