Am 22. August startet das 17. Fünfseen-Filmfestival

Von: Oliver Puls

Die Freude auf das 17. Fünfseen-Filmfestival ist bei (v.l.) Andreas Heinrich (Jazzfieber), Kurzfilm-Regisseurin Anne Hilliges, Festivalleiter Matthias Helwig, Reinhard Kungel (Jazzfieber), Jonas Egert (Boyz), Veronika Osterauer (FSFF) und Ingo Fliess (Neue Geschichten vom Franz) groß. © Photographer: Andrea Jaksch

Starnberg - Es ist bereits das 17. Fünfseen-Filmfestival, das Matthias Helwig und sein Team auf die Beine gestellt haben. Von 22. bis 30. August zeigen sie 130 Filme aus 36 Ländern auf zwölf Leinwänden an den Spielstätten in Starnberg, Gauting, Schloss Seefeld und Open Air in Weßling.

Der Blick ist weit, ganz weit, über den Starnberger See bis zu den Alpen und den prägnanten Umrissen der Zugspitze. In diesem einmaligen Ambiente wird am 22. August die inzwischen 17. Auflage des Fünfseen Filmfestival (FSFF) eröffnet. Und bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch in Starnberg erinnerte Festivalleiter Matthias Helwig an das soeben zu Ende gegangene Kino-Open-Air.



Denn das Wetter und die Prognosen für die kommende Woche hätte man gut gebrauchen können. Immerhin hat Helwig für das Festival ein Open-Air-Gelände in Weßling. Das neuntägige Kulturereignis startet mit „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ von Margarethe von Trotta im Seebad Starnberg. Beginn ist um 19 Uhr. Helwig freut sich über den Besuch von Trottas auf dem Festival: „Sie ist seit 50 Jahren im Filmgeschäft und als sie 1975 angefangen hat, war das für Frauen viel, viel schwieriger als heute“. Übrigens: Die erste Mail hat Helwig ihr bereits vor zehn Jahren geschickt. Weitere Ehrengäste sind neben Margarethe von Trotta etwa Maria Schrader – sie besucht das Festival am 27. und 28. August – und Ulrich Seidl, der mit „Böse Spiele“ Deutschlandpremiere im Kino Starnberg feiert (26. August).



Der Hannelore-Elsner-Preis – er wird bereits zum fünften Mal verleihen – geht heuer an die Schauspielerin Paula Beer (29. August, Schlossberghalle Starnberg). Ganz neu ist beim Filmfestival der FSFF-Kamerapreis, der außergewöhnliche Leistungen in der Bildgestaltung würdigt. Dieser geht an Frank Griebe, der unter anderem mit Tom Tykwer gearbeitet hat. (26. August). Freilich darf die mittlerweile legendäre Dampferfahrt auf dem Starnberger See mit Filmvorführungen im Schiff sowie auf dem Freiluftdeck nicht fehlen – auch bei den zu erwarteten Temperaturen ein wahres Vergnügen. Gleich zwei Schwerpunktthemen gibt es in diesem Jahr. Zum einen beschäftigt sich das Festival mit Frauen und Film, gezeigt werden Werke deutschsprachiger Regisseurinnen. Der zweite Fokus richtet sich auf den Iran. Mit sieben Filmen beleuchtet das Festival die gesellschaftlichen Verhältnisse dort.



Die Kunstfilmreihe Odeon präsentiert heuer den Film „Jazzfieber“ und die deutsche Geschichte des Jazz. Mehr zum 17. FSFF sowie alle Termine und Namen unter www.fsff.de.