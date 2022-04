Am Bahnhofplatz in Starnberg kracht es

Von: Petra Straub

Die beengten Straßenverhältnisse am Bahnhofplatz in Starnberg führen zu einem Verkehrsunfall. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Starnberg - Zu einem Frontalzusammenstoß kommt es am Bahnhofplatz in Starnberg. Eine Autofahrerin wird ins Klinikum gebracht.

Die beengte Haltestellensituation am Bahnhofplatz trug heute Vormittag zu einem Verkehrsunfall am Bahnhofplatz bei. Eine 69-jährige Frau aus Starnberg fuhr von der Kaiser-Wilhelm-Straße kommend in Richtung Bahnhof. Im Bereich der Bushaltestelle musste sie an einem Linienbus vorbeifahren, der dort in zweiter Reihe stand.

Entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Dort übersah sie einen entgegenkommenden Renault Kangoo. Dessen Fahrer, ein 49 Jahre alter Mann aus Starnberg, konnte dem plötzlich hinter dem Bus hervorkommenden Seat nicht mehr ausweichen, weshalb es zum Frontalzusammenstoß kam.

Seat-Fahrerin wird im Klinikum Starnberg untersucht

Es waren keine schwereren Verletzungen zu beklagen, die Seat-Fahrerin wurde zur Untersuchung ins Klinikum gebracht.

Die Fahrzeuge werden abgeschleppt

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da zunächst von einer eingeklemmten Person die Rede war, wurde die Feuerwehr Starnberg alarmiert, die sich jedoch auf die Verkehrsregelung und anschließende Fahrbahnreinigung beschränken konnte.