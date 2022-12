Am Dreikönigstag 50 Kilometer zu Fuß um den Starnberger See

Tutzing - Zum sechsten Mal stellen sich am 7. Januar 2023 rund 500 Wanderbegeisterte der Herausforderung, den Starnberger See in weniger als zwölf Stunden zu Fuß zu umrunden. Es gibt noch wenige kostenlose Restkarten.

50 Kilometer zu Fuß am Stück um den Starnberger See: Der Dreikönigsmarsch, der traditionell immer am zweiten Wochenende im Januar stattfindet, wartet auch 2023 mit einer Neuauflage auf. Am 7. Januar haben rund 500 Wanderinnen und Wanderer die Gelegenheit, das bekannte Gewässer zu umrunden.

Start ist beim „Tutzinger Hof“

Das nicht-kommerzielle Sportevent, das der leidenschaftliche Wanderer Manfred Kager aus Königsbrunn bei Augsburg organisiert, beginnt um 8 Uhr am Gasthof „Tutzinger Hof“ in Tutzing. Gestartet wird bis 8.30 Uhr in mehreren Startgruppen. Von dort führt die Strecke im Uhrzeigersinn über Possenhofen nach Starnberg und über das östliche Seeufer über Ammerland, Münsing und Ambach nach Seeshaupt und über Bernried zurück nach Tutzing.

Verpflegungsstationen rund um den See

Entlang der Strecke werden mehrere Verpflegungsstationen zur Versorgung der Sportlerinnen und Sportler mit Getränken und Snacks aufgebaut. Auch das Rote Kreuz ist im Einsatz und stellt die gesundheitliche Versorgung der Teilnehmenden sicher. „Der Dreikönigsmarsch gilt mittlerweile in der Wanderszene als absoluter Geheimtipp und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Für mich ist die Organisation eine absolute Herzensangelegenheit“, berichtet Kager.



2022 gingen rund 400 Sportler an den Start des Dreikönigsmarsches

Begonnen hatte die Geschichte des Dreikönigsmarsches im Jahr 2018. Damals hatte Manfred Kager die Umrundung des Sees als Trainingswanderung für Langstreckenwandernde organisiert und seiner Einladung waren 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefolgt. Die Tour kam so gut an, dass er 2019 den Dreikönigsmarsch erstmals als offizielles Event anbot und 100 Wanderinnen und Wanderer bei Eis und Schnee seiner Einladung folgten. 2020 waren es bereits 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 2021 musste der Marsch Corona bedingt ausfallen. In kleinerer Runde wurde er jedoch im Sommer 2021 nachgeholt. 2022 gingen rund 400 Wanderinnen und Wanderer an den Start.

Tickets für Dreikönigsmarsch sind kostenlos - Spenden gehen an wohltätige Einrichtungen

Für den Marsch am 7. Januar bietet Manfred Kager insgesamt 500 Startplätze an. Die Tickets werden kostenlos ausgegeben, jedoch wird jeder Wanderer im Anschluss um eine freiwillige Spende gebeten, um die Kosten zu decken. Überschüsse kommen vollständig wohltätigen Zwecken zu Gute. Jeder Teilnehmer, der mindestens 26 Kilometer der Strecke schafft, erhält ihm Ziel, das sich ebenfalls am Tutzinger Hof in Tutzing befindet, eine Urkunde. Der Gasthof bleibt nach dem Marsch zum gemütlichen Beisammensein geöffnet.

Wer am 7. Januar dabei sein möchte, kann sich unter https://www.eventbrite.de/e/dreikonigsmarsch-07012023-tickets-421834908567 noch eins der wenigen kostenlosen Resttickets sichern. Auch freiwillige Helferinnen und Helfer, die das Sportevent ehrenamtlich zum Beispiel an den Verpflegungsstationen unterstützen wollen, sind herzlich willkommen – genau wie Unternehmen der Region, die mit ihren Produkten das Event als Sponsor unterstützen möchten.

Weitere Informationen zum Marsch gibt es per E-Mail direkt beim Organisator unter mkager@freenet.de. (kb)