Am Freitag beginnt das Open Air Kino Starnberg

Von: Oliver Puls

Kino Open Air: Am Freitag geht‘s im Starnberger Seebad los. © fsff

Starnberg - Am Freitag beginnt das beliebte Open Air Kino im Seebad Starnberg, in traumhaftem Ambiente direkt am Ufer des Starnberger Sees. Vom 28. Juli bis 20. August laufen hier 19 Filme, darunter aktuelle Publikumserfolge, zahlreiche Arthouse-Perlen des Jahres und ein Klassiker. Zur Eröffnung wird Christian Petzolds von der Kritik gefeierter Film ROTER HIMMEL gezeigt.

Den neuen Eberhofer-Film REHRAGOUT-RENDEZVOUS können die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits am 4. August sehen, also rund eine Woche vor dem Kinostart. Insgesamt läuft die Komödie beim Open Air Kino sechs Mal. Unter dem Sternenhimmel gibt es zudem viele aktuelle Filmhits zu sehen, darunter MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING mit Tom Cruise, INDIANA JONES UND DAS RAD DES SCHICKSALS, der finale Teil der Abenteuerreihe mit Harrison Ford, sowie Christopher Nolans Film OPPENHEIMER.



Außerdem bietet das Open Air Kino einen Rückblick auf die besten Arthouse-Filme der bisherigen Kinosaison, unter anderem mit TÁR, THE BANSHEES OF INISHERIN, TRIANGLE OF SADNESS und DAS LEHRERZIMMER, der mit fünf Deutschen Filmpreisen ausgezeichnet wurde. Und wie jedes Jahr läuft ein Kultfilm-Klassiker: Luc Bessons IM RAUSCH DER TIEFE - THE BIG BLUE aus dem Jahr 1988.



Ein besonderes Highlight findet am 17. August statt: Regisseur German Kral und Produzent Dieter Horres stellen persönlich ADIÓS BUENOS AIRES vor. Darin will Tango-Musiker Julio mit Tochter und Mutter von Argentinien nach Deutschland auswandern, doch ganz so leicht kommt er der Stadt nicht davon. Im Vorprogramm präsentiert der Filmemacher Axel Werner seinen Kurzfilm LAKE OF DREAMS.

Einlass ist jeweils ab 20.15 Uhr, die Vorführungen beginnen mit Einbruch der Dunkelheit, etwa um 21 Uhr, in den ersten Tagen etwas später und an den letzten Tagen Mitte August etwas früher. Gespielt wird bei jedem Wetter, es können Decken ausgeliehen werden. Eine Vorstellung entfällt nur, wenn sie aus Sicherheitsgründen abgesagt werden muss. Der Open-Air-Platz ist bestuhlt.



Die Karten sollen am besten online auf der Website gekauft werden. Sie kosten 10 Euro, für Schüler bis 18 Jahre 8 Euro (nur in Begleitung Erwachsener), bei einer Filmlänge ab 150 Minuten 2 Euro Zuschlag. Der Fünf-Filme-Pass kostet 40 Euro.

Das komplette Programm unter www.fsff.de