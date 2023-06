Am Krankenhaus Tutzing wird ein Auto angefahren

Von: Petra Straub

Teilen

Die Polizei in Starnberg sucht eine bislang unbekannte Person, die auf dem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses Tutzing ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt hat. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Tutzing - Die Polizei Starnberg sucht den Unfallverursacher, der auf dem Mitarbeiterparkplatz des Tutzinger Krankenhauses einen Pkw angefahren hat.

Die Polizei erklärt, dass der Unfall am Dienstag, 6. Juni, passiert ist in der Zeit zwischen 13 und 21.30 Uhr.

1.500 Euro Schaden ab angefahrenen Pkw in Tutzing

Angefahren wurde am Parkplatz an der Hauptstraße in Tutzing ein abgestellter Toyota. Der Schaden an der linken Seite beträgt circa 1.500 Euro. Zeuge der Unfallflucht sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)