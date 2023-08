Am Montag beginnt die Vollsperrung in Starnberg

Die Bahnbrücke an der Bundesstraße 2 in Starnberg wird durch eine neue ersetzt. Deshalb fährt der Zug dort ab Montag nicht und ist die Straße ab Donnerstag komplett gesperrt. © Andrea Jaksch

Starnberg - Im Rahmen des geplanten Tunnelbaus in Starnberg muss die Bahnbrücke an der Münchner Straße (B2) in Starnberg erneuert werden. Ab Montag fährt kein Zug mehr und ab Donnerstag wird der Verkehr der B2 in Starnberg umgeleitet. Alle Infos von Deutscher Bahn und Staatlichem Bauamt Weilheim.

Die Vollsperrung der Straße wird im Rahmen des Ersatzneubaus der Bahnbrücke voraussichtlich am Mittwoch, 6. September, enden. Die Unterbrechung der Bahnstrecke wird bis Montag, 4. September, erfolgen.

Auf diese Straßen müssen Fußgänger, Rad- und Autofahrer ausweichen

Detaillierte Infografiken zeigen unter dem Link https://www.stbawm.bayern.de/strassenbau/projekte/B17S.ABBA0008.00.html die Verkehrsführung in Starnberg während der Straßensperrung.

Das ändert sich bei der Bahn während der Bauarbeiten

Aufgrund einer ebenfalls im August laufenden Brückenerneuerung an der Paosostraße in München müssen sich Bahnkundinnen und Bahnkunden der S-Bahnlinie S 6 und der Werdenfelsbahn ab Montag, 21. August, bis Montag, 4. September, auf Einschränkungen zwischen München und Tutzing einstellen. Weitere Informationen unter den Links https://www.deutschebahn.com/de/presse/presse-regional/pr-muenchende/aktuell/presseinformationen/DB-baut-neue-Bahnbruecke-ueber-die-B-2-in-Starnberg-Ersatzverkehr-fuer-die-Fahrgaeste-11240974# entnommen werden.

Linienbus-Verkehr vom 24. August bis 5. September

Alle Details zu Fahrplanänderungen der MVV Regionalbuslinien sind auf der MVV-Homepage zu finden unter https://www.mvvmuenchen.de/fahrplanauskunft/fahrplanaenderungen/index.html. Wechselwirkung mit einer weiteren Maßnahme Wiederholt wies das Staatliche Bauamt Weilheim darauf hin, dass die Staatsstraße zwischen Starnberg und Gauting aufgrund der dort gleichzeitig laufenden Böschungssanierung im Mühltal während dieser zweiwöchigen B 2-Vollsperrung ebenfalls voll gesperrt sein wird. Die Umleitungsstrecke führt über die Hanfelder Straße. Die Sperrdauer erstreckt sich bis voraussichtlich Ende September. Details: https://www.stbawm.bayern.de/service/medien/pressemitteilungen/2023/56/ , https://www.stbawm.bayern.de/mam/strassenbau/projekte/B17S.ABBA0008.00/2023 und _08_14_sta_pressemitteilg_vollsperrungen_mg.pdf (kb)