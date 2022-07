Am Montag ist Impftag im Pfarrheim in Planegg

Es finden wieder Impfaktionen statt. In Planegg wird am 18. Juli damit begonnen. © Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Planegg/Gräfelfing – Wer sich impfen lassen möchte, muss nicht unbedingt zum Arzt gehen. Es gibt weiterhin die unkomplizierte Möglichkeit, sich im Planegger Pfarrheim boostern zu lassen oder die vierte Impfung (für über 60-Jährige) zu bekommen.

Hier die Termine, die alle zwei Wochen stattfinden: Montag, 18. Juli, Montag, 1. August, Dienstag, 16. August, Ausweichtermin wegen Mariä Himmelfahrt, Montag, 29. August, Montag, 12. September, Montag, 26. September, Montag, 10. Oktober und Montag, 24. Oktober.



Impfstoffe von Biontech und Moderna

Termine müssen nicht vereinbart werden. Das Impf-Team wird bereits ab 9 Uhr vor Ort und impfbereit sein. Zur Verfügung stehen weiterhin die Erwachsenenimpfstoffe von Biontech und Moderna.



In den Ferien sind grundsätzlich keine Impftage. Impftermine gibt es außerdem auch in Gräfelfing im Bürgerhaus. Personen ohne Termin sind willkommen, müssen jedoch möglicherweise mit Wartezeit rechnen. Terminbuchungen sind möglich unter www.impfzentren.bayern.de. Es besteht vor Ort die Möglichkeit zu einer ausführlichen medizinischen Beratung.



Keine Corona-Schnelltests in Planegg möglich

Corona-Schnelltests sind in Planegg derzeit nicht möglich. Wer sich testen lassen möchte, nutzt die Malteser-Corona-Schnellteststation an der Bahnhofstraße 3 in Gräfelfing. (kb)