Am Montag können Geflüchtete die Turnhalle in Gilching beziehen

Von: Petra Straub

Teilen

Gilchings Bürgermeister Manfred Walter (vorne r.) und Landrat Stefan Frey (daneben) dankten den ehrenamtlichen Helfern am Sonntag in der Gilchinger Turnhalle in der Rathausstraße für ihren Einsatz bei der Ausstattung als Flüchtlingserstunterkunft. © Landratsamt

Gilching/Landkreis – Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine reißt nicht ab. Sowohl in den Nachbarländern als auch in Deutschland steigen die Zahlen. Deshalb bereitet sich der Landkreis Starnberg auf die Unterbringung weiterer Personen vor. Am Wochenende wurde die Gemeindeturnhalle in Gilching als Erstlingsunterkunft für Geflüchtete ausgestattet. Ab Montag können dort die ersten geflüchteten Personen aufgenommen werden.

Das Wochenende war für die zahlreichen Helfer aus Gilching und darüber hinaus keines wie jedes andere. Anstatt die Sonne zu genießen, packten sie in der Rathausturnhalle an, statteten sie mit Trennwänden, Feldbetten aus dem Katastrophenschutzlager und Hygieneartikeln aus. Über 70 freiwillige Helfer von BRK, THW, Feuerwehr und Caritas waren am Start, berichtet Pressesprecher Stefan Diebl vom Landratsamt Starnberg.

Landrat Stefan Frey lobt die Zusammenarbeit der Hilfskräfte

„Die Gemeinde Gilching, der Bauhof und viele andere mehr haben hervorragend zusammengearbeitet“, so Diebl. Vorab habe ein Bodenleger mit sieben Personen zwei Tage lang ohne Lohn durchgearbeitet. Anfang der Woche folgte dann die elektrotechnische Ausstattung der Turnhalle mit WLAN und Handyladestationen, um den Geflüchteten über ihre Smartphones den Kontakt zu Verwandten in der Heimat zu ermöglichen. Eigentlich war es vorgesehen, ab Donnerstag, 17. März, etwa 200 Geflüchteten in der Turnhalle zu beherbergen, dort zu registriert, ärztlich zu betreuen und zu verpflegen. Doch dieser bei der Regierung von Oberbayern gemeldete Termin wurde kurzfristig auf Montag verschoben. Wie Landrat Stefan Frey erklärt, liegt das daran, dass die Verwaltung noch mit der „Aufarbeitung der bisherigen Geschehnisse“ wie der Registrierung der Geflüchteten vor Ort beschäftigt ist. „Es ist ein riesiger Kraftakt. Wir brauchen noch Luft“, sagt er.

Über 400 Geflüchtete befinden sich bereits im Landkreis Starnberg

Über 400 Personen seien im Landkreis bereits registriert worden. Die Geflüchteten werden auch medizinisch versorgt. Wegen möglicher (TBC-)Erkrankungen werden Personen ab 15 Jahre geröntgt und erhalten Kinder ab neun Jahren eine Blutuntersuchung. So wurde auch mit den in der Jugendherberge in Possenhofen und bei den im Gautinger BRK-Mehrgenerationencampus untergebrachten Geflüchteten verfahren. Geplant ist, die in der Erstlingsunterkunft untergebrachten Menschen nach 48 Stunden in langfristig beziehbaren Unterkünften unterzubringen. Deshalb gebe es in Starnberg eine „Art Wohnraumbörse“, so Frey.

Feldbetten wurden aufgestellt in der Turnhalle in Gilching. Bettzeug liegt bereit und die Trennwände bieten ein bisschen Privatsphäre. © Landratsamt

Über 200 Meldungen habe der Landkreis bereits erhalten. Zudem sei man mit staatlichen Einrichtungen im Kontakt. So gebe es eine Zusage für 20 Plätze in einem Gebäude der Beamtenfachhochschule in Herrsching und werde ein ehemalige AOA-Firmengebäude in Gauting ertüchtigt. Auch mit dem Kloster Andechs sei man im Kontakt. Bei der Erstaufnahme müsse ebenfalls noch Raum geschaffen werden. Turnhallen in Wörthsee, Söcking, Starnberg, Tutzing und Weßling seien dafür Gespräch, so Frey.

Lesen Sie auch Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen Die Corona-Lage ist angespannt, das Söder-Kabinett hat deshalb entschieden: Kein „Freedom Day“, die Maskenpflicht bleibt! Der News-Ticker für Bayern. Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen

Damit wir die Geflüchteten schnellst möglich aus der Erstaufnahme in Wohnungen unterbringen können, bittet das Landratsamt Starnberg weiterhin Wohnraum an ukraine-hilfe@lra-starnberg.de zu melden. Alle weiteren Informationen zur Ukraine-Hilfe im Landkreis sind unter www.lk-starnberg.de/ukrainehilfe.de zu finden. Fragen beantwortet auch die Ukraine-Infohotline des Landratsamtes unter Telefon 08151/148 77799.

Die Turnhalle in Gilching wurde mit Betten und Zwischenwänden ausgestattet. © Landratsamt