Am Samstag ist wieder Hallenflohmarkt in Söcking

Wer Haushaltsartikel, Bekleidung oder Sportzubehör verkaufen möchte, kann sich am Samstag am Hallenflohmarkt in Söcking beteiligen. (Symbolfoto) © Schöning/Imago

Söcking – Einen Hallenflohmarkt für private Anbieter veranstaltet Ursula Matheisen am Samstag, 11. Februar, von 9 bis 14 Uhr in der Franz-Dietrich-Halle in Söcking.

Wer sich am Verkauf beteiligen möchte, kann sich unter Telefon 08151/14227 noch anmelden. (kb)