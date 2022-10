Herrschings Handball-Damen erwarten den TV Gundelfingen

Die Handball-Herren aus Herrsching lassen nichts anbrennen

Marcus Hoffmann steuerte acht Tore zum Sieg der Herrschinger Herren in Fürstenfeldbruck bei. © Halmel

Herrsching – Nichts anbrennen ließen die Handball-Herren des TSV Herrsching beim TuS Fürstenfeldbruck II. Bei der noch sieglosen Drittliga-Reserve feierten die Mannen von Trainer Ben Schulze einen lockeren Sieg, mit dem sie die Tabellenführung in der Landesliga Süd verteidigten.

„Wir haben die Aufgabe souverän gelöst und sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden“, urteilte Schulze danach zufrieden. Gegen die junge TuS-Reserve starteten die Gäste konzentriert ins Spiel. Nach elf Minuten lagen die Herrschinger bereits mit sechs Toren in Front. Schulze begann danach bereits zu wechseln. An der Überlegenheit der Gäste änderte sich aber nichts. Zum Ende der ersten Hälfte kam etwas Hektik auf, was auch in jeweils einer roten Karte für jedes Team mündete, die TSV-Herren bauten dennoch ihre Führung aus. Spätestens Mitte der zweiten Hälfte, als die Gäste bereits über einen Vorsprung von zehn Toren verfügten, war die Partie gelaufen. Erfolgreichste Werfer beim TSV waren Elias Engelhard, Tobias Romacker und Marcus Hoffmann mit jeweils 8 Toren.

Spitzenspiel der Landesliga-Damen des TSV Herrsching gegen den TSV Vaterstetten

Keinen Sieger gab es indessen im Spitzenspiel der Damen-Landesliga zwischen dem TSV Vaterstetten und dem TSV Herrsching. Beide bisher ungeschlagenen Teams trennten sich 25:25 (14:11). Das Spiel glich aus Sicht der Herrschingerinnen einer Achterbahnfahrt mit guten und schlechten Phasen. Die Gäste legten stark los. Nach der 3:0 Führung ging es jedoch bergab, so dass die Gäste plötzlich mit zwei Toren hinten lagen.



Danach folgte wieder eine Hochphase und eine Führung, die längere Zeit Bestand hatte. In der zunächst ausgeglichen zweiten Hälfte verteidigten die Herrschingerinnen einen kleinen Vorsprung, ehe sie nach dem 19:18 (42.) noch mal eine Schippe drauflegten. Beim 24:19 (50.) sahen die Gäste, die in Andrea Petsch, die neunmal traf, ihre beste Werferin hatten, schon wie die Sieger aus. In der Schlussphase gelang den Herrschinger Damen aber nur noch ein Tor. Vaterstetten startete dagegen eine Aufholjagd, die ihnen 53 Sekunden vor der Sirene auch noch den Ausgleich bescherte. Am Samstag, 22. Oktober, 17 Uhr, erwarten die TSV-Damen den TV Gundelfingen. Die Herrschinger Herren sind danach, 19 Uhr, zuhause gegen den TSV Ottobeuren gefordert. (hal)