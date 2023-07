Am Samstag wurde auf dem Starnberger See eine Schwimmerin vermisst

Ein Rettungshubschrauber ist an der Suche der vermissten Frau am Starnberger See beteiligt. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Starnberg - Polizei und DLRG sind im Einsatz, als am Samstagnachmittag auf dem Starnberger See eine vermisste Schwimmerin (38) gesucht wird.

Die Touristin war von ihren Freudinnen als vermisst gemeldet worden, da sie gegen Mittag in Possenhofen losgeschwommen und etwa drei Stunden später noch nicht zurückgekehrt war. Die Frau konnte von der DLRG wohlbehalten am Ostufer des Sees aufgegriffen werden. Sie hatte den See durchschwommen und war nicht verletzt. Bei der Suchaktion im Einsatz waren zudem ein Rettungshubschrauber und das Starnberger Polizeiboot.

Rettungswagen wird in Starnberg in Unfall verwickelt

Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn überholte ein Rettungswagen bei der Anfahrt zwei Fahrzeuge auf der Possenhofener Straße in Starnberg. Der unbekannte Fahrer des ersten Pkw erkannte das Einsatzfahrzeug und führte eine Vollbremsung durch. Der nachfolgende Fahrzeugführer (59) erkannte die Situation zu spät und zog seinen Pkw nach links, um nicht auf den vorausfahrenden Pkw aufzufahren. Beim Ausweichmanöver kollidierte er mit dem daneben fahrenden Rettungswagen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Einsatzfahrzeug war weiterhin fahrbereit. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim. (kb)