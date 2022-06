Am Sonntag kann man im Landkreis Starnberg in private Gärten blicken

Der naturnahe Teich im Garten von Familie Scheiner/Stahl in Feldafing kann am Sonntag besichtigt werden. © Jürgen Ehrhardt

Starnberg – Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause öffnen Gartenbesitzer aus dem Landkreis Starnberg zum „Tag der offenen Gartentür“ am Sonntag, 12. Juni wieder ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Was es zu sehen gibt.

Von 10 bis 17 Uhr können Gartenliebhaber naturnah gestaltete Gärten besichtigen: Elsbeth Scheiner und Jochen Stahl laden in ein Paradies für Mensch und Tier in die Pöckinger Straße 32 in Feldafing ein. Einen Hausgarten mit ländlichem Charme gibt es bei Patricia Aus dem Siepen im Fliederweg 4 in Tutzing-Kampberg zu sehen. In Andechs besteht die Möglichkeit, sich über die Idee der Sonnenäcker und den Anbau von Kräutern und Gemüse auf dem eigenen Bifang zu informieren.

Naturnah und pflegeleicht in Feldafing

Ein Garten am Hang ist naturbedingt eine schwierige Ausgangslage, wenn er dann noch möglichst naturnah und pflegeleicht sein soll, ist es eine Herausforderung. Das Gelände von Elsbeth Scheiner und Jochen Stahl in Feldafing wurde vor etwa sieben Jahren von einem Naturgartenplaner umgestaltet. Der Humus wurde entfernt und magere, kiesige Beetflächen am terrassierten Hang wurden geschaffen. Im Hang selbst findet sich eine kleine Kiesfläche, die zum Aufenthalt einlädt und von niedrigen Natursteinmauern aus Gneis umrahmt wird. Bepflanzt wurde der Hang mit Stauden und Gräsern, die sich weitgehend selbst überlassen werden können. Von den Terrassen am Haus und Hang hat man einen tollen Blick auf den ebenfalls naturnahen Gartenteich mit Bachlauf. Ein Kleinod, in dem sich nicht nur der Mensch wohlfühlen kann, sondern auch viele Tiere, wie beispielsweise die Ringelnatter und die Zauneidechse. Der Garten ist fußläufig von der S-Bahn über den Pöckinger Fußweg zu erreichen.

Ziergarten mit ländlichem Charme in Kampberg

Der naturnahe Hausgarten der vierköpfigen Familie der Gartenerlebnisführerin Patricia Aus dem Siepen in Tutzing-Kampberg wurde 2010 von den Vorgängern übernommen und zu einem Ziergarten mit ländlichem Charme umgestaltet. Die Bepflanzung konzentriert sich auf Säume um das Haus. Verschiedene Zierbaumarten wie Zieräpfel, Zierkirsche, aber auch kleine Obstbäume strukturieren den Garten in der Höhe. Der angelegte Kiesweg in einem Teil des Gartens, ermöglicht es ein- und zweijährigen Pflanzen zu gedeihen. Eine neun Meter lange Staudenrabatte ist Herzstück des Gartens. Hier blüht und summt es fast ganzjährig. Wildkräuter sind erlaubt, eine Blumenwiese ist im Werden.

Sonnenacker von Starnberger Land in Erling

Der Sonnenacker der Solidargemeinschaft Starnberger Land e.V. befindet sich unterhalb des Parkplatzes am landeskulturellen Wanderweg an der Friedenskapelle in Erling (Parkplatz an der Straße von Andechs-Erling nach Starnberg). Sonnenäcker bieten Menschen, die keinen eigenen oder keinen geeigneten Garten haben, Gelegenheit, auf sogenannten Bifängen Gemüse, Kräuter und Blumen anzubauen. Ehrenamtliche der Solidargemeinschaft und Pächter sind am Sonntag anzutreffen. (kb)