Am Wochenende geht‘s auf dem Ammersee nochmal aufs Schiff

Von: Petra Straub

Die Schiffe auf dem Starnberger See fahren bis Ostern nicht mehr. Die MS Starnberg muss dieses Jahr generalüberholt werden. © Felix Hörhager/dpa/Archivbild

Starnberg – Durch das gute Wetter und den Wegfall der Pandemie-Einschränkungen blickt die Seenschifffahrt auf eine großartige Saison zurück. Am Starnberger See wurde der Verkehr an Kirchweih eingestellt. Am Ammersee kann man am Wochenende noch mit dem Schiff fahren.

Mit den registrierten Besucherzahlen schaffen es die Schiffe auf dem Ammersee und Starnberger See dieses Jahr auf Vor-Corona-Niveau. Die Saison konnte wegen des milden Herbstwetters sogar über Kirchweih hinaus verlängert werden. Einziger Wermutstropfen: Im neuen Jahr müssen die Preise unter anderem wegen der gestiegenen Energiekosten mehr als gewohnt angehoben werden.

Das vergangene und das bevorstehende Wochenende bescheren der Schifffahrt auf dem Ammersee zusätzliche Kundschaft. Denn durch das sonnige Wetter konnte die Saison verlängert werden, was die Fahrgastzahl auf knapp 300.000 ansteigen ließ. „Damit wurden die Zahlen von 2019 erreicht“, verkündet Geschäftsführer Michael Grießer zufrieden. Anteil am guten Ergebnis hatte auch der Dießener Töpfermarkt, der nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder stattfinden konnte und bei dem alljährlich zahlreiche Sonderschifffahrten von der S-Bahn in Herrsching zum Westufer durchgeführt werden. Auf dem Starnberger See wurden dieses Jahr etwa 220.000 Fahrgäste gezählt, ein bisschen weniger als 2019 mit 226.000 Gästen. Nur geringfügig fällt dort die Tatsache ins Gewicht, dass die Schiffe eine gute Woche lang wegen Niedrigwassers die Stege in Bernried und Possenhofen nicht anfahren konnten. Vorbeugende Maßnahmen, um dem in den nächsten Jahren zu entgehen, müssen laut Grießer jedoch nicht getroffen werden. Erst müsse man beobachten, wie sich die Lage entwickelt. Nach dem heißen Sommer mit einem Wasserstand von lediglich 40 Zentimetern unterm Kiel sei der Normalstand von 85 Zentimetern aktuell mit 60 Zentimetern noch nicht erreicht.

„Die Charter- und Erlebnisfahrten haben wieder angezogen“, bei denen die Gäste auf den Schiffen etwa speisen und tanzen. Weil sich viele Kundinnen und Kunden ihre ausgefallenen Fahrten aus Vor-Corona-Zeiten nicht ausbezahlen ließen, sondern in dieses Jahr verlegten, gab es einen „Nachholbedarf“. 2023 rechnet Grießer in diesem Bereich deshalb mit einem etwas rückläufigen Geschäft.

Der September war kalt und verregnet

Etwas getrübt habe das Ergebnis beider Seen der kalte und verregnete September. Die Seen hier haben sich jedoch besser erholt als der Königssee und der Tegernsee. Das liegt daran, dass diese stärker von internationalem Publikum besucht werden, das dieses Jahr unter anderem durch Chinas Null-Covid-Strategie noch ausblieb. Ammersee und Starnberger See lebten mehr von Tagesausflüglern, so Grießer.

In den Werften in Starnberg und Inning ist im Winter viel zu tun

Nach der erfolgreichen Saison ruht nun zwar der Schiffsbetrieb. In den Werften in Starnberg und Inning gibt es jedoch jede Menge Arbeit, bevor die jeweils vier Passagierschiffe an Ostern wieder auslaufen können. In den fünf Monaten muss der Raddampfer „Diessen“ aus dem Ammersee ins Trockendock, erklärt Grießer. Der fünfjährige TÜV ist fällig, bei dem das Fahrzeug auch in dem unter Wasser liegenden Bereich untersucht wird. Auf dem Starnberger See ist der Katamaran „Starnberg“ davon betroffen. Bei diesem Schiff sind die Vorarbeiten intensiver, weil auch die etwa zwanzig Jahre alten Antriebe komplett überarbeitet werden müssen. Einer der zwei Motoren der „MS Seeshaupt“ muss zudem einer Generalüberholung unterzogen werden. An Ostern 2023 soll dann alles wieder „glänzen und strahlen“, so Grießers Anspruch. Seine Hoffnung liegt auf einer „ganz normalen Saison“. Denn mit Schaudern denkt er an 2020 und 2021 zurück, als erst Ende beziehungsweise Mitte Mai mit dem Betrieb gestartet werden konnte.

Die Preise für Fahrten mit dem Schiff steigen deutlich

Anders als in den vergangenen Jahren werden sich die Preise für Schifffahrten auf dem Ammersee und Starnberger See 2023 deutlich erhöhen. Sechs bis sieben Prozent kündigt Grießer im Mittel an. Die großen Rundfahrten auf beiden Seen kosten dann statt 22 Euro insgesamt 24,20 Euro. Daran seien nicht nur die gestiegenen Energiekosten Schuld. Auch der Preis für das Eichenholz der Schiffsrümpfe habe sich in den vergangenen acht Jahren vervierfacht.

Wer noch zum aktuellen Tarif fahren möchte, kann am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Oktober noch einmal am Ammersee an Bord gehen. „Leinen los“ zur südlichen Rundfahrt heißt es um 12.25 Uhr und 13.35 Uhr in Herrsching und um 13.15 Uhr in Riederau. Nähere Informationen unter www.seenschifffahrt.de.