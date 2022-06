Am Wochenende steigt der 14. Soccer-Cup in Perchting 

In Perchting findet wieder ein Soccer-Cup statt (Symbolbild).

Veranstaltung

Perchting - Nach 2 Jahren Abstinenz findet im Jahr 2022 wieder ein Soccer-Cup in Perchting statt. Am Samstag, den 25. Juni und Sonntag,26. Juni, gehen rund 50 Mannschaften unter der Schirmherrschaft von Starnbergs erstem Bürgermeister Patrick Janik an den Start.

Am Samstag von 9 Uhr bis 11 Uhr spielen der Jahrgang 2012 (E2), von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr der Jahrgang 2015 (G) und von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr der Jahrgang 2013 (F1) die jeweiligen Turniersieger aus. Am Sonntag von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr duellieren sich der Jahrgang 2014 (F2) und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr der Jahrgang 2011 (E1).

Alle Mitspielenden erhalten einen Preis und bei jedem Turnier werden die besten Spieler und Torhüter ausgezeichnet. Zur gastronomischen Rundumversorgung u. a. mit Eis der Eiswerkstatt in Starnberg und der Metzgerei Scholler gibt’s auch noch eine Hüpfburg sowie ein Riesen-Fußball-Dartscheibe und vieles mehr.

Die Turniere werden vom Förderverein Jugendfussball Perchting-Hadorf-Söcking e. V. durchgeführt und u. a. durch die Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg, das Starnberger Brauhaus und die Andechser Molkerei unterstützt.

Kreisbote