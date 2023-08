An Bahnhöfen in Starnberg Fahrradteile und Fahrrad gestohlen

Ein Mountainbike wird an einem Starnberger Bahnhof gestohlen, ein E-Bike beschädigt. Die Polizei sucht Hinweise auf die Täter. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Starnberg - Ein Fahrrad wird am Bahnhof Starnberg See gestohlen, an der Absperrung eines E-Bikes am S-Bahnhof Starnberg Nord scheitert ein weiterer Diebstahl.

Am Mittwoch, 26. Juli, wurde am Bahnhof Starnberg See, an den dortigen Fahrradständern, ein angekettetes rotes Scott-Mountainbike zwischen 12 und 21 Uhr entwendet.

Gangschaltung des E-Bikes bei Diebstahlversuch in Starnberg beschädigt

Ebenfalls am 27. Juli, zwischen 9 und 16 Uhr, wurde versucht, am S-Bahnhof Starnberg Nord ein mit einem Faltschloss gesichertes E-Bike zu stehlen. Hierbei wurde die Gangschaltung und das Faltschloss beschädigt, teilt die Polizei mit. Vermutlich nach erfolglosem Versuch das ganze Rad zu entwenden, nahm der unbekannte Täter den Fahrradsattel und eine Schutzabdeckung mit. Ob der Täter an dem soliden Schloss scheiterte oder gestört wurde ist laut Polizei nicht bekannt.

Zeugen die im zeitlichen und örtlichen Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben können sich gerne bei der Polizeiinspektion Starnberg unter Telefon 08151/364-0 melden. (kb)