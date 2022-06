An der B2 in Starnberg brauchen Autofahrer wieder viel Geduld

Teilen

Autofahrer in Starnberg müssen einmal mehr mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Starnberg - Die Straßenbauarbeiten an der B2 in Starnberg werden fortgesetzt. Zwischen 29. Juni und 11. Juli ist nur eine Fahrspur verfügbar. Die Gautinger Straße ist voll gesperrt.

Wie das Staatliche Bauamt Weilheim mitteilt, wird ab 29. Juni eine neue Verkehrsinsel erstellt und der Verkehr deshalb stadteinwärts auf eine Fahrspur reduziert. Ab 8. Juli wird des Kreuzungsbereichs der Gautinger Straße in die Münchner Straße asphaltiert und ist deshalb pro Fahrtrichtung nur eine Fahrspur verfügbar. Die Gautinger Straße ist für den gesamten Zeitraum voll gesperrt.

Ab Mittwoch, 29. Juni erfolgt ab 9.30 Uhr – somit nach dem Berufsverkehr - die Einrichtung der Baustelle. Im unmittelbaren Anschluss daran starten die Arbeiten. Die Staatsstraße 2063 /Gautinger Straße ist ab der Einmündung in die B 2/Münchner Straße Richtung Norden auf einer Strecke von rund 60 Metern voll gesperrt. Die Geschäfte und Zufahrten sind – auf der Gautinger Straße von Norden kommend Richtung B 2 – durchgehend anfahrbar.

Es gibt eine Umleitung im Zentrum von Starnberg

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt über die Petersbrunner Straße. Der vom Stadtzentrum kommende Verkehr Richtung Autobahn ist nicht betroffen, da die Verkehrsteilnehmer an der neuen 50 Meter langen Verkehrsinsel vorbeifahren und ein Linksabbiegen in die Gautinger Straße nicht möglich ist. Richtung Stadtzentrum wird der Verkehr vom 29. Juni bis 8. Juli 2022 im Kreuzungsbereich der B 2 mit der Gautinger Straße auf eine Fahrspur reduziert.

Was wird an der Münchener Straße gebaut?

Zusätzlich zur schon errichteten rund 50 Meter langen Mittelinsel in der B 2 entsteht eine neue Verkehrsinsel, sogenannte Dreiecksinsel - in Fachkreisen „Trompete“ genannt. Diese liegt im Einmündungsbereich der Gautinger Straße zur Münchner Straße, verfügt über eine Ampelanlage und bietet der Starnberger Bevölkerung künftig zwei zusätzliche Fußgängerquerungshilfen über die Gautinger Straße: Richtung Westen/Norden bzw. Richtung Osten/Norden.

Es entsteht eine neue Verkehrsinsel

Von Freitag, 8. Juli ab 20 Uhr bis voraussichtlich Montag, 11. Juli, 6 Uhr wird die Fahrbahndecke auf der B 2 auf einer Länge von etwa 100 Metern stadteinwärts nördlich der neuen Mittelinsel sowie die etwa 60 Meter lange Strecke der Gautinger Straße asphaltiert. Anschließend werden sämtliche Entwässerungseinrichtungen wie Gußasphaltrinnen, Schächte und Gullys in diesen Bereichen an die neue Fahrbahnhöhe angeglichen. Den Abschluss dieser Maßnahme bildet das Aufbringen der weißen Fahrbahnmarkierung.

Eine Fahrspur pro Richtung

Die Gautinger Straße bleibt ab der Einmündung in die B 2/Münchner Straße Richtung Norden auf einer Strecke von rund 60 Metern voll gesperrt. Auf der B 2 Münchner Straße wird der Verkehr jeweils mit einer Fahrspur pro Fahrtrichtung an der Baustelle südlich der langen neuen Mittelinsel vorbeigeführt. Fußgänger werden an der Baustelle über bestehende Gehwege mittels der vorhandenen Querungshilfe oder Fußgängerampel vorbeigeführt. Buslinien sind von diesen Aktivitäten nicht betroffen. Sie führen wie bisher alle über die Moosstraße. (kb)