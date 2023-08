An der Würm in Stockdorf soll auf zwei Hektar ein neues Quartier entstehe

Von: Oliver Puls

Teilen

Ein neues Quartier mit sozial geförderten wie auch frei finanzierbaren Wohnung, Gewerbe und Kita soll an der Würm entstehen. © MLA+

Gauting – Für die geplante Bebauung auf dem zwei Hektar großen Gelände am Würmufer in Stockdorfer gibt es einen Siegerentwurf, der am Montag im Gautinger Rathaus vorgestellt wurde. Das Berliner Architekturbüro MLA+ und die Landschaftsarchitekten Grieger Harzer Dvorak, ebenfalls aus Berlin, haben den Architekturwettbewerb „Stockdorf – Neues Leben an der Würm“, so der Titel der Ausschreibung, gewonnen.

Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und Andreas Hitzler als Vertreter der Eigentümerfamilie Santini freuten sich über die Entscheidung der Jury. Beide Architektenbüros hätten den Wunsch nach mehr Lebensqualität an der Würm, die Integration eines so dringend benötigten Kindergartens, den Fortbestand von Gewerbe an diesem Standort, einer Gastronomie und bezahlbarem Wohnraum am besten umgesetzt. Vor allem soll die Würm für die Stockdorfer begehbar gemacht und gleichzeitig ökologisch aufgewertet werden. Auch diese anspruchsvolle planerische Herausforderung hätten die Architekten gut umgesetzt.



Seit Montag sind die insgesamt neun eingereichten Entwürfe im ersten Obergeschoss des Rathauses zu sehen. Im Oktober soll es dann laut Bürgermeisterin Kössinger eine große öffentliche Veranstaltung mit Diskussion zum geplanten Projekt geben. „Wir wollen das so transparent wie möglich machen und miteinander diskutieren“, versprach Andreas Hitzler am Montag.