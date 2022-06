An fünf Ausflugs-S-Bahnhöfen zwischen Ammersee und Starnberger See

DB startet Call a Bike Pop-up-Stationen

Starnberg/Tutzing/Herrsching - Mit dem Leihrad schon ab 1 Euro vom S-Bahnhof zum Badesee: insgesamt fünf Pop-Up-Stationen gibt es entlang der S-Bahnhöfen der S6 und S8. Mit 120 Räder, die bis Anfang Oktober genutzt werden können.

Nicht nur die S-Bahn München feiert heuer Geburtstag. Mit DB Call a Bike begeht auch ein weiteres echtes Münchner Kindl sein rundes Jubiläum. Seit 20 Jahren sind die Leihräder in der bayerischen Landeshauptstadt unter DB-Flagge unterwegs. Und weil die Kombi aus Bahn und Rad unschlagbar klimafreundlich und ebenso beliebt ist, ermöglichen S-Bahn München, DB Station&Service und DB Connect im Jubiläumsjahr nun ein besonderes Angebot für alle Radlfans:

An fünf Pop-Up-Radstationen in unmittelbarer Bahnhofsnähe stehen von 6. Juni bis 3. Oktober insgesamt 120 Call-a-Bike-Fahrräder zur Ausleihe bereit. Wer also mit S-Bahn oder Regionalzug in das Ausflugsgebiet zwischen Starnberger See und Ammersee fährt, kann direkt am Bahnhof aufs Leihrad umsteigen und die Umgebung erkunden oder zur nächsten Badestelle radeln. So ist man vor Ort umweltfreundlich und besonders günstig mobil auch ohne das eigene Rad in der Bahn mitzunehmen. Die DB gewährt exklusiv an den fünf Pop-up-Stationen vier Euro Rabatt auf den Tagestarif. Damit reduziert sich der Tagespreis für Call a Bike Kund:innen im Startertarif auf fünf Euro. Für Call a Bike Kund:innen im Premiumtarif reduziert sich der Preis der Tagesleihe sogar auf nur einen Euro. Detailinformationen gibt es auf callabike.de/sommer.

Die Call a Bike-Stationen liegen direkt an den beliebtesten Ausflugs-S-Bahnhöfen unweit von Ammersee, Starnberger See, Wörthsee und Pilsensee:

Herrsching (S8)

Seefeld-Hechendorf (S8)

Starnberg Seebahnhof (S6, Regionalverkehr)

Steinebach (S8)

Tutzing (S6, Regional- und Fernverkehr)

Die Räder befinden sich in markierten Verleihzonen in direkter Umgebung der Bahnhöfe. Jeder Station sind etwa 20 bis 24 Call-a-Bikes zugeordnet. Die Ausleihe und die Zahlung erfolgen mit der Call-a-Bike-App. Die Rückgabe ist ausschließlich an jeder der fünf Pop-Up-Stationen möglich.