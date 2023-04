An Ostern locken der Starnberger See und Ammersee mit Angeboten

Von: Petra Straub

Teilen

Ostereier suchen dürfen Kinder am Ostermontag bei der DLRG in Possenhofen am Starnberger See. (Symbolfoto) © picture alliance/Caroline Seidel/dpa

Landkreis - Die Kinder sind bereits in den Ferien und auf viele Berufstätige warten nun auch ein paar Tage der Entspannung und Besinnung. Selbst wenn das Wetter in diesem Jahr noch nicht so warm und sonnig ist, wie es sich mancher für die Feiertage wünscht, so sind die Möglichkeiten, die Freizeit am Starnberger See und Ammersee zu verbringen, jedoch vielfältig.

Die DLRG lädt beispielsweise zur Ostereier-Suche ein, die Schiffe auf dem Starnberger See und Ammersee drehen wieder ihre Runden und die Kirchen im Landkreis bieten vielseitige Möglichkeiten, Ostern auf traditionelle Weise zu feiern.



Auferstehungsfeier mit Speisenweihe und Osterfeuer

Das Hochfest der Auferstehung mit Lichtfeier und Speisenweihe feiern Christen am Samstag, 8. April, 21 Uhr in Mariae Heimsuchung in Perchting und St. Ulrich in Söcking. Kurz vorher wird ein Osterfeuer entzündet. Eine Kinderauferstehungsfeier wird am Samstag um 17 Uhr in St. Ulrich in Söcking angeboten und eine Ostereiersuche am Ostersonntag, 9. April, nach dem Festgottesdiest um 11.30 Uhr im Pfarrgarten vor der Söckinger Kirche.



Am Ostersonntag um 5 Uhr morgens kommt man in St Maria in Starnberg zum Hochfest der Auferstehung mit Tauffeier zusammen. Wer nicht so früh aufstehen mag, kann die Festmesse mit Speisenweihe um 8.45 Uhr in St. Michael in Hanfeld oder um 9 Uhr in St. Johannes Baptist in Hadorf besuchen.



Schifffahrt auf dem Ammersee und Starnberger See startet am Ostermontag

Die Schiffe der Seenschifffahrt laden ab Ostermontag zu einer Rundfahrt auf dem Starnberger See ein und die Jugend der DLRG Pöcking-Starnberg nutzt den Ostermontag, 14 bis 17 Uhr, um Familien zur Ostereiersuche ins „Paradies“ in Possenhofen einzuladen.

Ammersee-Seemmarkt in Herrsching

An der Seepromenade in Herrsching bieten von Samstag, 8., bis Ostermontag, 10. April, rund 80 Künstler, Kunsthandwerker und weitere Aussteller ihre Produkte unter dem Motto „Kunst und Garten“ an. Von Wohnaccessoires über handgenähte Kindermode bis hin zu Keramikobjekten reicht die Auswahl. Ein großes Ostereier-Suchen gibt es dort am Ostersonntag ab 12 Uhr, außerdem können sich Kinder in einem großen Trampolin austoben. Geöffnet ist der Markt täglich von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Kreisbote Starnberg wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Ostertage.