Aus Frust rückt der Nachbar in Starnberg mit der Motorsäge an

Mit der Motorsäge richtet ein Mann in Starnberg großen Schaden an. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild

Starnberg - Die Garage des Nachbarn ist einem Mann aus dem Landkreis Starnberg ein Dorn im Auge. Er betritt deshalb das Grundstück des Nachbarn mit einer Motorsäge und richtet großen Schaden an.

Am Montagnachmittag betrat ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg mit einer Motorsäge in der Hand das Grundstück seines Nachbarn. Zuvor hatte er das Kabel einer Überwachungskamera abgerissen, um nicht erkannt zu werden. Hierbei bedachte er jedoch nicht, dass die Kamera mit einer Batterie ausgestattet ist und die Bilder daher weiter direkt übertrug. Anschließend schnitt der Mann mit der Säge einen Dachbalken auseinander, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Nachbar ist auf der Liveübertragung eindeutig erkennbar

Auf den Videoaufnahmen ist der Nachbar als Täter eindeutig erkennbar. Aufgrund der „Liveübertragung“ konnte gleichzeitig auch die Polizei verständigt werden, die wenig später mit dem Hauseigentümer an dessen Anwesen eintraf. Da in den letzten beiden Jahren bereits drei weitere Sachbeschädigungen an derselben Garage begangen wurden, wird nun ermittelt, ob der Nachbar auch für diese Taten, bei denen ein Schaden von über 10 000 € entstanden ist, als Täter in Frage kommt.

Stört sih 52-jähriger Starnberger an der Garage?

Es spricht viel dafür, dass den Täter die Beeinträchtigung der Sicht auf den Starnberger durch die Garage stört, so die Polizei. (kb)