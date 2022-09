Andechs hat an der Haltestelle „Kloster“ die erste Dynamische Fahrgastinformation im Landkreis Starnberg

Von: Oliver Puls

Es ist soweit: Dr. Bernd Rosenbusch (MVV), Isabella Weber, Leiterin Stab Mobilitätsprojekte, Bürgermeister Georg Scheitz und Landrat Stefan Frey eröffnen das erste DFI im Landkreis. © Photographer: Andrea Jaksch

Andechs – Nicht ohne Stolz wohnte Bürgermeister Georg Scheitz der Einweihung der ersten Dynamischen Fahrgastinformation (DFI) an der Bushaltestelle „Kloster Andechs“ bei. Schließlich ist Andechs Pilotgemeinde für alle MVV-Landkreise. Das DFI übermittelt die Plan- und Echtzeitdaten, ein System, das von der Bahn bekannt sein dürfte. Landrat Stefan Frey betonte am Montagnachmittag, bis 2025 sollen rund 200 Haltestellen im Landkreis mit der Fahrgastinformation ausgestattet sein.

Die elektronische Übermittlung ermöglicht zudem, auf aktuelle Störungen im Betriebsablauf reagieren und die Fahrgäste unmittelbar informieren zu können. Und das ist für die Zukunft für alle etwa 1.000 Busse in den MVV-Landkreisen vorgesehen. Eingeteilt sind die Stationen in A-, B- und C-Haltestellen. Eine C-Haltestelle befindet sich an einer DB- und/oder S-Bahn-Station und ist somit wichtig. Dort wird ein DFI installiert. Andechs ist als Knotenpunkt mehrerer Buslinien und als touristisches Ziel eine B-Station. Eine A-Station ist somit eine weniger frequentierte Haltestelle. Dort werden sich Landkreis und MVV – der Kreis bezahlt die Anschaffung, der MVV die Betriebskosten – das Info-System sparen. In der jetzigen Phase, so schilderte es der Landrat, gibt es eine 80-prozentige Förderung durch den Freistaat, der die Bestrebungen der Kreise und Kommunen für den Ausbau des ÖPNV unterstützt.



Die Anlage in Andechs am Klosterparkplatz hat insgesamt 15.000 Euro gekostet, ist von beiden Seiten zu lesen und hat zudem ein akustisches Signal, das blinden und sehbehinderten Reisenden per Knopfdruck die Abfahrtszeit ansagt. Es geht aber auch günstiger, versicherte Dr. Bernd Rosenbusch, Geschäftsführer des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV). In Andechs habe man für den Stromanschluss die Straße queren müssen, künftig sollen die Anlagen über Photovoltaik versorgt werden. Einher mit dem DFI sollen auch die Haltestellen umgebaut werden, unter anderem mit einem Leitstreifen zu dem Knopf für Sehbehinderte.



Das alles funktioniert über Mobilfunk, ergänzte der Geschäftsführer, der in den kommenden Jahren 12,5 Millionen Euro in den DFI-Ausbau investieren möchte. Als nächstes sind Gauting, Gilching, Weßling, Tutzing und Herrsching an der Reihe. Und Bürgermeister Scheitz berichtete, „unsere Bürger, aber auch unsere Gäste sind mit dem System sehr zufrieden“.