Tiefgehender Humor hilft in der Krise

André Hartmann: Ein Allesesser aus Starnberg mit viel Humor

Von: Petra Straub

Der gebürtige Starnberger André Hartmann tourt als Musikkabarettist durchs Land. Am Samstag tritt er in Seefeld auf. © Verein „Kultur im Schloss Seefeld“

Seefeld/Starnberg – Er ist in Starnberg geboren und aufgewachsen, Lehrer an einem Germeringer Gymnasium und hatte 2005 als Double von Bundeskanzler Gerhard Schröder ein erfolgreiches Debüt beim Starkbieranstich auf dem Nockerberg. Später schlüpfte er dort auch in die Rolle von Münchens Oberbürgermeister Christian Ude. Seither tourt der Pianist André Hartmann als Musikkabarettist durch die Lande. Gelegentlich macht er dabei auch in seinem Heimatlandkreis Starnberg Station. Am heutigen Samstag etwa, auf Einladung des Vereins „Kultur im Schloss Seefeld“ mit seinem Soloprogramm „Veganissimo – Der Topf macht die Musik“.

Die Stimme Schröders imitiert er bei seinen Auftritten aus aktuellem Anlass („aufgrund Schröders politischer Kontakte“) nicht mehr, aber man wird diese kaum vermissen in dem breit gefächerten Repertoire von über 40 weiteren prominenten Stimmen, die der leidenschaftliche Imitator draufhat. Addiert mit sage und schreibe „5.000 Melodien“, die auf Zuruf des Publikums aus dem Stegreif spielt, gleicht keiner seiner kurzweiligen musikalischen Abende dem anderen. Seit 18 Jahren wohnt der gebürtige Starnberger mittlerweile in München. Doch er pflegt noch immer intensive Kontakte zu Starnberg („ich bin gerne da“), trifft ehemalige Nachbarn in Söcking und ist im Verein „Nepalhilfe Starnberg“ aktiv, dessen Vorsitzender er ist. Und er ist fester Bestandteil der „Uli Singers“, eines Gospelchors in Söcking, der dieses Jahr 25-jähriges Bestehen feiert. In dieser Formation sitzt Hartmann bei Hochzeiten oder wie kürzlich beim Friedberger Weihnachtsmarkt am Piano.

André Hartmann: „Ich mag die Überzeichnung“

Apropos Weihnachten. Ob er an Freunde sein Album „Lost Christmas“ verschenkt hat, fragt der Kreisbote. Auf der CD karikiert er die all so bekannten Weihnachtssongs („ich mag die Überzeichnungen“) und so kommt etwa „Stille Nacht“ im lässig-rockigen Udo-Lindenberg-Jargon daher. Tatsächlich legte er Präsente „mit win-win-win-Faktor“ unter den Weihnachtsbaum, Kalender für einen guten Zweck zum Beispiel, mit denen vielen Menschen gleichzeitig ein Geschenk gemacht wird.

Zum Jahreswechsel sind Veranstalter und Publikum noch zurückhaltend, was das Buchen und Besuchen von Veranstaltungen betrifft, beobachtet Hartmann. Er freut sich deshalb ganz besonders auf seinen Auftritt im Sudhaus in Seefeld, bei dem er dem Publikum für einen Abend die Schwere nehmen will, und fragt, ob wir in einer politisch korrekten Zeit leben oder ob sich an unserem Leben gehörig etwas „gendern“ muss.



Tiefgehender Humor hilft in der Krise

Sein Programm „Veganissimo“ gibt es seit 2018, ohne dass dieses während der Corona-Zeit an Relevanz eingebüßt hätte, wie er meint. Und warum nicht mal den Lauch im Song an die Stelle der Wurst stellen und so etwas Leichtigkeit ins Vegie-Thema bringen. Doch lustig machen oder gar bekehren will der bekennende „Allesesser“ sein Publikum – und auch seine Schülerinnen und Schüler – nicht, aber zeigen, dass „sinnvoller, tiefgehender Humor auch in der Krise hilft“, Situationen leichter zu ertragen. Und so freut er sich am Samstag mehr über die Kaugeräusche von Gästen, die sich einen Schweinenacken schmecken lassen, als über jene, die an Karotten beißen.

Platzreservierungen für die Vorstellung von André Hartmann am Samstag, 14. Januar, 19 Uhr ist unter www.kultur-schloss-seefeld.de möglich.