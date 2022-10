Andrea Schulte-Krauss möchte für die Starnberger Grünen in den Landtag

Nominierungsversammlung in Wörthsee

Von Oliver Puls

Wörthsee – Die Grünen gehen mit zwei Frauen an der Spitze in den Landtags- beziehungsweise Bezirkstagswahlkampf. In Wörthsee wählten 86 Delegierte die Kraillinger Gemeinde- und Kreisrätin Andrea Schulte-Krauss (48) zu ihrer Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im nächsten Jahr. Martina Neubauer aus Starnberg soll eine weitere Amtsperiode grüne Interessen im Bezirk Oberbayern vertreten.

Bevor es los ging im „Augustiner am Wörthsee“ musste der Versammlungssaal erst einmal vergrößert werden. Mit einem derartigen Ansturm an Parteigängerinnen und Mitglieder des Kreisverbands hatte der frischgebackene Vorstand um Verena Machnik und Florian Hönicke nicht gerechnet. Der Stimmkreis 129 ist auch um drei Gemeinden größer als der Landkreis Starnberg alleine, und die kommen aus dem Kreis Weilheim-Schongau: Bernried, Seeshaupt und Iffeldorf. Aber auch Besuch von ganz Außerhalb war in Wörthsee an diesem Abend zu Gast: Die Dritte Bürgermeisterin der Stadt Germering, Sophie Schuhmacher, etwa. Und der Bezirksrat Eckart Stüber aus Weilheim. Am Ende waren es rund 120 Besucher, davon 86 Stimmberechtigte.



Erst vor drei Wochen waren die Starnberger Grünen zusammengekommen und haben einen neuen Kreisvorstand gewählt. Eine aus dieser neuen Führrungsriege, Verena Machnik aus Berg, warf auch ihren Hut in den Ring um die Direktkandidatur im Stimmkreis 129. Eine weitere, die genau aus diesem Grund aus dem Kreisvorstand ausgeschieden war, ist Andrea Schulte-Krauss aus Krailling. Beide sind bei den Grünen bestens bekannt. Machnik unter anderem, weil sie die Büroleiterin der scheidenden Landtagsabgeordneten Anne Franke ist. Die andere als Kraillinger Gemeinde- und Kreisrätin, deren Stimme in den vergangenen Jahren an Gewicht gewonnen hat. Als dritte gesellte sich Elke Schubert aus Seefeld in die Kandidatenrunde. Sie berät als Rechtsanwältin unter anderem im Masken-Untersuchungsausschuss. Was sie eint sind ihre sehr engagierten Bewerbungsreden, alle drei schilderten ihre Gründe, warum sie sich entschlossen haben, zu den Grünen zu gehen. Aus teilweise sehr unterschiedlichen Motiven. Bei Verena Machnik war es ein Erlebnis im sogenannten Flüchtlingsjahr 2015: „Ich habe im Sommer 2015 einem Mädchen versprochen, dass ich sie mit ihrer Mutter wieder zusammenbringe.“ Machnik glaubte damals, das sei eine Aktion von ein paar Monaten. „Am Ende waren es dreieinhalb Jahre“, schilderte sie der Versammlung. Sieben Mal sei die Familie des Mädchens gescheitert von Griechenland und der Türkei aus nach Europa zu gelangen. Das liege an einer völlig falschen Integrationspolitik, betonte Machnik. „Wir brauchen viel mehr grüne Entscheidungsträger“, allein schon um den geretteten Mädchen ein zukunftsfähiges Klima zu hinterlassen.



Ebenso sozial- wie umweltpolitisch war die Rede von Elke Schubert. Bayernweit fehlen 62.000 Kita-Plätze, sie betonte besonders die drohende Alterarmut für Frauen, legte sich mit der bayerischen Bauordnung an und warnte davor, wegen des Krieges in der Ukraine und der wirtschaftlichen Talfahrt den Klimaschutz aus den Augen zu verlieren. „Wir leben hier in einem Paradies auf das wir aufpassen müssen.“ Schubert fordert 400 Windräder in den nächsten vier Jahren im bayerischen Staatswald. Und weiter: „Wir sollten die CSU aus ihrem bequemen Sessel werfen – und den Kumpel (gemeint: die Freien Wähler; d.Red.) gleich mit.“



Sie möchte ebenfalls „denen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden“. Andrea Schulte-Krauss aus Krailling gilt im Vergleich zu ihren Mitbewerberinnen als Politiprofi – seit 2014 ist sie Gemeinderätin, seit 2020 sitzt sie im Starnberger Kreistag. Schulte-Krauss möchte eine Reform beim Landesentwicklungsplan. „Die wirtschaftlichen Interessen stehen immer noch weit vor den sozialen und naturschutzrechtlichen“, kritisierte sie. Ebenso sagt sie dem „sinnlosen Wettrennen nach dem größten Gewerbegebieten“ den Kampf an. „Ein toter Planet ist auch für die Wirtschaft nicht gut“, so ihre Forderung nach einem Umdenken. Am Ende machte sie das Rennen, auf Andrea Schulte-Krauss entfielen 48 Stimmen, auf Verena Machnik 28 und auf Elke Schubert sieben.



Mit 75 Stimmen als erneute Bezirkstagskandidatin gekürt wurde Martina Neubauer (59) aus Starnberg. Sie blickt bereits auf eine Amtsperiode zurück, schilderte der Runde in Wörthsee, wie wichtig der oftmals verkannte Bezirkstag sei: Für die soziale Infrastruktur, als Lobby für vulnerablen Gruppen, Umwelt-Initiativen sowie für Krankenhäuser, Pflege und den Kulturbetrieb. Unter anhaltendem Applaus sagte Martina Neubauer, die Zeit sei mehr als reif „für eine grüne Bezirkstagspräsidentin“.