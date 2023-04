Andreas Engelbert ist neuer evangelischer Pfarrer in Starnberg

Teilen

Pfarrer Andreas Engelbert, auf dem Foto mit seiner Frau Martina, ist seit Monatsanfang Pfarrer der Freien evangelischen Gemeinde in Starnberg. © FeG Starnberg

Starnberg - Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Starnberg hat einen neuen Pfarrer. Am 2. April wurden Andreas Engelbert und seine Familie mit einem festlichen Gottesdienst in den Räumlichkeiten in der Josef-Jägerhuber-Straße 7 begrüßt.

Mit Andreas Engelbert gewinnt die FeG Starnberg wieder einen profilierten Theologen und erfahrenen, weltoffenen Pastor, der sich für seinen Dienst in Starnberg viel vorgenommen hat, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Als Kirchengemeinde möchten wir ein offenes Haus sein und mit vielen Menschen hier vor Ort über den Glauben und ihre Lebensfragen ins Gespräch kommen“, erklärt der 60-Jährige.

In Starnberg sind persönliche Gottesdienste, Gesprächsgruppen und Veranstaltungsangebote geplant

Dafür stellt die FeG Starnberg bereits Weichen und möchte in Starnberg neue Begegnungsmöglichkeiten bieten. Dazu zählen persönliche Gottesdienste, Gesprächsgruppen aber auch Veranstaltungsangebote.

Vom Verwaltungsfachangestellten zum Theologen

Zu den Personen: Andreas Engelbert ist in Haiger (Hessen) aufgewachsen, seine Frau Martina kommt aus Pforzheim. Zur vierköpfigen Familie gehören außerdem die Töchter Daniela und Verena. Zunächst hat Andreas Engelbert den Beruf des Verwaltungsfachangestellten erlernt, später schloss sich eine Ausbildung im gehobenen Dienst bei der Bau-Berufsgenossenschaft Frankfurt an. Während dieser Zeit lernte er die Studentenarbeit von Campus für Christus kennen und ließ sich für ein Jahr beurlauben, um im In- und Ausland (Leipzig und Russland) unter Studenten missionarisch zu arbeiten. Ein Theologiestudium in Ewersbach und Korntal schloss sich an.

Nach Brasilien, Weilheim und München machte Andreas Engelbert in Starnberg Station

Die Familie blickt bereits auf einige spannende Stationen zurück. Ihr Weg führte über Augsburg, Ewersbach, in die Mission nach Brasilien, nach Weilheim, nach München und jetzt nach Starnberg. Näheres unter feg-starnberg.de / gemeindeinfos@feg- ; starnberg.de.(kb)