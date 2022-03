Angebote rund um kreatives Fotografieren

Die Welt durch die Linse des Handys sehen. © Daniel González/Westend61/dpa-tmn

Landkreis - Ein Koffer eignet sich nicht nur für Reisen, sondern kann auch gefüllt sein mit neuen Impulsen für den Alltag in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. So einen besonderen Koffer, bestückt mit einfach zu bedienenden Digitalkameras, Ideen und Tipps rund ums kreative Fotografieren, können Kinder- und Jugendgruppen bei der Kommunalen Jugendarbeit ausleihen. Für Ehrenamtliche der Jugendarbeit und Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendarbeit bietet die Kommunale Jugendarbeit außerdem am Mittwoch, 16. März, um 19.30 Uhr, die Online-Fortbildung „Fotografieren mit Kindern und Jugendlichen“ in Kooperation mit Michaela Binner vom Bezirksjugendring an.

Mit diesem Angebot des Landratsamtes Starnberg kann Fotografie als ein Medium der kulturellen Bildung in Einrichtungen und Vereinen eingesetzt werden, um Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz zu stärken und ihre gestalterischen, kreativen und fotografischen Fähigkeiten zu fördern.

„Wir wollen Engagierten der Jugendarbeit unterstützende Angebote machen, die sie motivieren selbst mit Kindern und Jugendlichen kreativ zu arbeiten. Die außerschulische Bildung ist in der Zeit der Pandemie oft zu kurz gekommen. Sie bietet Kindern und Jugendlichen jedoch andere Erfahrungsräume als im schulischen Kontext. Mit Angeboten der kulturellen Bildung können Kinder und Jugendliche sich und ihre Welt neu entdecken, durch aktive Gestalterfahrungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung wachsen. Denn Kultur macht stark.“, erklärt Stephanie Lichtenberg, Mitarbeiterin des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Kinderfotopreis

Der Kinderfotopreis für Oberbayern ist ein jährlich stattfindendes medienpädagogisches Projekt für Kinder von 3 bis 12 Jahren aus der Region. Im Mittelpunkt steht jedes Jahr ein anderes Thema, das für alle Kinder dieser Altersgruppe relevant ist. Das diesjährige Thema: „Laufen, fliegen, springen, drehen…!“ Das Projekt möchte mehr als schnelle Schnappschüsse: Zum jährlich wechselnden Thema richtet es Fragen an die Kinder mit Aufforderungscharakter zur aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt und dem Medium Fotografie. Das Entdecken, Beobachten, Experimentieren steht im Vordergrund. Die Jury bewertet neben der Fotogestaltung also auch Idee sowie Umsetzung und beachtet dabei das Alter der Fotografinnen und Fotografen. Auch ein kreativer Titel zum Foto oder die nachhaltige Beschäftigung mit dem Thema und der Fotografie finden Berücksichtigung, wenn die Kinder, Eltern oder Fachkräfte davon berichten. Mitmachen können Kinder nicht nur privat, sondern auch in ihrer Hortgruppe, Mittagsbetreuung, Kita, Schulklasse, ihrem Kinder- und Jugendtreff oder auch gemeinsam als private Gruppe mit ihren Freunden.

Weitere Angebote zur kulturellen Bildung finden sie auch im Ferienprogramm der Kommunalen Jugendarbeit www.lk-starnberg.de/ferien. . Informationen zum Fotokoffer und zur Anmeldung zur Fortbildung gibt es unter der 08151-148 77868 oder per Mail an koja@lra-starnberg.de.