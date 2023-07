Angehende Wasserretter üben in Inning im Wettbewerb die Wiederbelebung

Alles rund um die Wasserrettung wird beim Jugendrettungsschwimm-Wettbewerb in Inning-Buch mit großer Sorgfalt trainiert. © Wasserwacht

Inning - Schotstek, Schnittverletzungen und Wiederbelebung werden beim spannenden Jugendrettungsschwimm-Wettbewerb der Kreiswasserwacht Starnberg gezeigt.

Erste Hilfe, Knotenkunde, Rettungsschwimmen – nur ein Teil der Fähigkeiten, die die Jugendlichen aus den Wasserwacht-Ortsgruppen des Landkreises Starnberg am Wochenende an der Rettungsstation Buch am Ammersee präsentierten. Es war jedoch nicht nur eine reine Präsentation. Die Jugendgruppen traten im jährlichen Rettungsschwimmwettbewerb gegeneinander an, der in den drei Vorjahren ausfallen musste. Auch wenn der Spaß selbstverständlich im Vordergrund steht, so haben die Disziplinen durchaus Bezug zur praktischen Arbeit in der Wasserwacht.

Die Jugendlichen absolvierten in zwei Altersklassen (acht bis zwölf und 13 bis 16 Jahre) insgesamt fünf Prüfungsteile. Zielgenauigkeit konnten sie beim Wurfsackwerfen unter Beweis stellen. Hier geht es darum, den Wurfsack zielgenau beim imaginären Patienten zu platzieren – ohne ihn jedoch zu treffen.



Erste-Hilfe-Aufgaben wie Schürfwunden oder Schnittverletzungen gelöst

Bei der Erste-Hilfe-Aufgabe durften die Jüngeren eine Schürfwunde am Bein und Schnittverletzung am Arm versorgen, während die Großen mit einer Patientin zu tun hatten, die vom Baum gefallen war, wobei noch ein Stück des Astes im Arm steckte. Bewertet wurde unter anderem, ob die Wunden korrekt versorgt und die Patienten adäquat betreut wurden, bis der – hoffentlich – verständigte Rettungsdienst ankam. Unglücklicherweise wurden die Patientinnen unmittelbar nach der Wundversorgung bewusstlos. Nun war korrektes Handeln bei der weiteren Versorgung gefragt, bis hin zur stabilen Seitenlage und (bei den Älteren) der korrekten Herz-Lungen-Wiederbelebung. Entspannender war die Knotenkunde: Schotstek, Palstek, Kreuzknoten, Webeleinstek und das Belegen einer Klampe stellten die angehenden Wasserretter vor keine allzu großen Probleme.



Beim Trageparcours wird der Umgang mit Patienten geübt

Den richtigen Umgang mit Patienten auf der Trage zeigten sie beim Trageparcours. Der Verletzte wurde hierbei durch eine Schüssel mit Wasser ersetzt, verlorenes Wasser wurde von den Punkten wieder abgezogen, die sie durch Schnelligkeit erreicht hatten. Nach der Mittagspause wurden die Schwimmsachen angelegt. Jeweils zwei Gruppen traten gegeneinander an und versuchten, so schnell wie möglich eine Person vor dem Untergehen zu retten. Hierzu mussten die Opfer zunächst ein Stück in Richtung Ufer geschleppt, anschließend noch auf ein Spineboard, also die Trage, die im Wasserrettungsdienst Anwendung findet, geschnallt werden, mit dem sie dann an Land getragen wurden.



„Rettungsbojen“ aus Starnberg holen den Pokal beim Jugendrettungsschwimm-Wettbewerb

In der Altersgruppe acht bis zwölf Jahre holten sich die „Rettungsbojen“ der Ortsgruppe Starnberg den ersehnten Pokal, gefolgt vom „schnellen Rudolf“ aus Wörthsee und den „Nachwuchsrettern“, ebenfalls aus Starnberg. Den Pokal der 13- bis 16-jährigen konnte die Ortsgruppe Buch verteidigen. Mit dem knappen Vorsprung von nur 3 Punkten (148:145) sicherten sich die „Meerjungfrau:innen“ Platz eins. Die Ortsgruppe Starnberg war auch hier mit vorne dabei, die Gruppe „Wann gibt’s Essen“ musste sich nur knapp geschlagen geben. Platz 3 belegte ebenfalls die Jugendgruppe aus Buch mit den „5 toten Rettern“. (kb)