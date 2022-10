Angewandte Fotografie und Kunst: Ulrike Myrzik zeigt im „Schaukasten 4“ in Starnberg ihre Werke

An der Schnittstelle zwischen angewandter Fotografie und Kunst entstehen die Arbeiten von Ulrike Myrzik, die nun in Starnberg gezeigt werden. © Museum Starnberger See

Starnberg – Das Museum Starnberger See lädt – wie jeden ersten Donnerstag im Monat – zu einem Eröffnungsabend im Rahmen des Projekts „Schaukasten 4 – Gegenwartskunst im Heimatmuseum“. Diesmal zeigt eine ausgezeichnete Fotografin ihre Werke.

Seit Mai präsentieren Künstlerinnen und Künstler aus Starnberg und der Region in der ältesten Vitrine des ehemaligen Heimatmuseums der Stadt. Am Donnerstag, 3. November, ab 18 Uhr zeigt Ulrike Myrzik ihre Werke. Mit einem Glas Wein und netten Gesprächen erinnern die Abende an die Salons und Empfänge der kulturbegeisterten Bürgerschaft in den Villen rund um den Starnberger See.

Geboren in Friedrichshafen, Fotodesign studiert in München

Ulrike Myrzik ist 1966 in Friedrichshafen geboren, studierte Fotodesign in München und arbeitet als freie Fotografin, oft in Autorengemeinschaft mit Manfred Jarisch. Seit 2019 hat sie eine Professur für Fotografie an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Sie wurde unter anderem mit dem Deutschen Reportage-Preis ausgezeichnet. Ihre Arbeiten entstehen an der Schnittstelle zwischen angewandter Fotografie und Kunst.

Sie fotografiert für Magazine, Museen und Unternehmen, publiziert freie Arbeiten oft in Buchform. Der gebaute Raum, die Architektur und deren soziale Wirkung auf den Menschen und die Umwelt sind in ihren Projekten von zentraler Bedeutung. In Puzzle setzt sie sich fotografisch mit der Demenzerkrankung ihrer Mutter und dem damit verbundenen stillen Abschied von ihrem Elternhaus auseinander. Mehr zur Ausstellung ist online unter museum-starnberger-see.de zu finden. (kb)