Anton G. Leitner aus Weßling erstellt Sammlung von Mutmach-Gedichten

Teilen

Anton G. Leitner freut sich über die jüngste Veröffentlichung aus seinem gleichnamigen Verlag „Lichtblicke – Gedichte, die Mut machen“. © Michèle Kirner

Weßling – Kriege überziehen seit Menschengedenken die Kontinenten. Putins Aggressionen gegenüber der Ukraine rücken den bewaffneten Konflikt beängstigend nah an Europas Grenzen und malen ein düsteres Bild am Horizont. Es wird Zeit für einen Hoffnungsschimmer, fand Herausgeber Anton G. Leitner (61) und betitelte seine jüngste Reclam-Anthologie mit „Lichtblicke – Gedichte, die Mut machen“, in der klassische Poesie auf moderne Lyrik trifft.

Unter den Poeten ist auch Matthias Politycki vertreten, der kürzlich Leitners neue Auswahl als „großartig“ lobte: „Es sind richtige Funde darunter. Auch unter den Zeitgenossen Vorzügliches“. Tatsächlich ist Leitner einmal mehr tief ins lyrische Gesamtwerk namhafter Poetinnen und Poeten abgetaucht – immer auf der Suche nach Versen, die in krisenreiche Zeiten wie diese passen und gerade dafür Mut und Trost spenden können.

Kriege und Konflikte prägen auch Dichter und Dichterinnen

Einige Gedichte der Sammlung zeigen auf, dass immer wieder neu auflodernde Kriege und Konflikte die Dichterinnen und Dichter aller Epochen mitgeprägt haben. Joseph von Eichendorff (1788–1857) etwa widmete dem „Waffenstillstand der Nacht“ eindringliche Verse: „Windsgleich kommt der wilde Krieg geritten, / Durch das Grün der Tod ihm nachgeschritten, / Manch Gespenst steht sinnend auf dem Feld“, und endete mit „leisem Friedenskuss“ der Nacht, der „alle mütterlich umfangen“ hält. Lutz Rathenow (Jahrgang 1952) lässt das „Hoffnungslicht. Rebellion“ erstrahlen: „Ein Vogel verirrte sich in das Zimmer. / ….. / Ich stemme die Mauern auf, / dass er wieder hinausfindet.“

Lichtblick-Band mit vier Kapiteln - von „einfach glücklich“ bis „gemeinsam heiter“

In einer ungewissen Gegenwart entschied sich Leitner, dessen unerschütterliches Engagement für die Lyrik kürzlich mit dem „Deutschen Verlagspreis“ des Bundes und der „Verlagsprämie des Freistaats Bayern“ gewürdigt wurde, für eine Einteilung des Lichtblicke-Bandes in vier Kapitel. Von „einfach glücklich“ über das „ja zum ja“ bis hin zu „vereinzelt sonnig“ und „gemeinsam weiter“ melden sich in dem 127-Seiten starken Buch mehr als 80 Lyrikerinnen und Lyriker aus der Gegen-wart und aus der Vergangenheit zu Wort. Schließlich fand auch der Münchner Turmschreiber Leitner stets das Licht. Nach einer Lungenembolie und einem Herzinfarkt etwa bekam der 61-Jährige vor drei Jahren ein zweites Leben geschenkt. Und auch sein Verlag, in dem die Jahresschrift „Das Gedicht“ erscheint, erfuhr nach schweren finanziellen Einbußen während der Pandemie ein Revival durch hochdotierte Auszeichnungen im Jahr 2022.

Verlag Philipp Reclam jun. gibt Gedichtband heraus

Ein richtig guter Ausgang für Leitner also – ähnlich wie jener, den die in Gilching lebende Lautpoetin Meike Harms in ihrem – von der TH-Schwäche des Vaters inspirierten – optimistischen Tiergedicht „Fink Positive“ beschreibt. „Und dann küssen sie sich. Zum blumigsten Lied der Stinktierband. / Das ist selbst für Fink Positive ein krasses Happy End!“ Erschienen ist „Lichtblicke – Gedichte, die Mut machen“ im Verlag Philipp Reclam jun. in Stuttgart und kostet 12 Euro. Der Geschenkband ist im Buchhandel und online erhältlich. Michele Kirner