Architekt Wolfgang Höhl zeigt in Herrsching digitale Drucke

Teilen

„Wirklichkeiten - Realities“ zeigt Architekt und Universitätsdozent Wolfgang Höhl (r.) in Herrsching. Unser Bild zeigt ihn mit Kulturreferent Hans-Hermann Weinen. © Gemeinde Herrsching

Herrsching - „Wirklichkeiten | Realities“ nennt Architekt Wolfgang Höhl seine aktuelle Kunstausstellung im Herrschinger Rathaus. Dabei zeigt er bis 30. Juni mehrfarbige Linoldrucke und großformatige digitale Drucke.

Der Künstler thematisiert die Wirklichkeit als subjektive und individuelle Konstruktion. Auch die allgegenwärtige digitale Transformation bringt die gewohnte Erfahrung von Realität, Wahrheit und Fiktion ins Wanken. In einem offenen Citizen Science Projekt kann das Publikum selbst an der Kunstausstellung partizipieren. Kunst wird in drei Stufen selbst erfahrbar gemacht: in der ästhetischen Bildrezeption, in der eigenen Reflexion und in der individuellen künstlerischen Produktion. Über eine Social Media Wall unter dem Hashtag #kunstwirklichkeiten können Besucherinnen und Besucher auf Instagram selbst kreativ werden. Am 25. Mai ab 19 Uhr findet ein Künstlergespräch im Ausstellungsraum statt.

Künstlergespräch mit Wolfgang Höhl am 25. Mai im Rathaus Herrsching

Wolfgang Höhl ist freischaffender Architekt und Universitätsdozent für Visual Computing an der Technischen Universität München. Als Künstler arbeitet er mit verschiedenen Medien und Techniken (3D-Computergrafik, Linoldruck, Gouache, Bleistift, Collagen und Fotografie). Er hat unter anderem auch an der Ausstellung zum 17. Starnberger Kunstpreis 2022 teilgenommen und gestaltete das Kunstschaufenster im Café and Co-Working Space Konturwerk beim 8. Herrschinger Kunstrausch im September 2021. Um die Ausstellung zu besuchen, können Interessierte Bettina Schneck unter Telefon 08152/ 374-11 kontaktieren. (kb)