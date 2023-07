Asphaltierung: Vier Straßensperrungen im Juli in Tutzing

In Tutzing gibt es im Juli vier Vollsperrungen wegen Asphaltierungsarbeiten. © Sebastian Kahnert / dpa

Tutzing - Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrtsstraße in Tutzing schreiten voran. Für die Asphaltierung sind im Juli vier Vollsperrungen geplant.

Wie die Gemeinde Tutzing erklärt, gibt es vier nächtliche Straßensperrungen im nördlichen Bauabschnitt vom 12. bis 14. Juli und vom 19. bis 21. Juli jeweils von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens.

Gesperrt ist in Tutzing immer von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens

In der erste Nacht vom 12. auf den 13. Juli ist der Bereich vom Ringseisweg bis zur Klenzestraße Süd gesperrt. In der zweiten Nacht vom 13. auf den 14. Juli der Teil von der Klenzestraße Süd bis zur Hans-Albers-Straße und in der dritten Nacht vom 19. auf den 20. Juli der Abschnitt vom Ringseisweg bis zur Klenzestraße Süd. Zum Schluss wird der Bereich von der Klenzestraße Süd bis zur Hans-Albers-Straße asphaltiert, nämlich in der Nacht von 20. auf 21. Juli.

Keine Durchfahrtmöglichkeit für Pkw

In den beschriebenen Nächten und Abschnitten besteht keine Durchfahrtsmöglichkeit für Kraftfahrzeuge. „Die nächtlichen Arbeiten unter Vollsperrung ermöglichen einen Asphalteinbau auf gesamter Fahrbahnbreite, wodurch kritische Einbaufugen im Asphalt vermieden werden können“, teilt die Kommune mit. Die Staffelung in mehrere Nächte und Abschnitte sei bautechnisch bedingt, da zuerst eine Binderschicht und abschließend die Deckschicht eingebaut werden müsse. Die Pause zwischen den nächtlichen Arbeiten diene der Anpassung der Einbauten wie Regeneinläufen und Kanalabdeckungen.

Umleitung über die B2 Traubing - Wilzhofen

Abschließend sind Restarbeiten vorwiegend in Einmündungen und im Randbereich der Hauptstraße geplant. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist eine innerörtliche Umleitung nicht möglich. Betroffene Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgeschilderte Umleitung über die B 2 Traubing – Wilzhofen zu nutzen. Fußgängern stehen während der Bauzeit die Gehwege entlang der Hauptstraße zur Verfügung. Radfahrer werden gebeten, abzusteigen und die Gehwege zu nutzen. Eine sinnvolle Umleitung für Fahrradfahrer ist nicht möglich. Sowohl alle Anlieger in den beschriebenen Baufeldern als auch die An-wohner der einmündenden Gemeindestraßen: Ringseisweg, Midgardstraße, Von-Kühlmann-Straße, Mühlfeldstraße, Am Schorn, Nord-badstraße, Klenzestraße, Sprungleitenweg und Hans-Albers-Straße werden gebeten, benötigte Fahrzeuge während der Bauzeit außerhalb der Vollsperrung zu parken.

Witterungsbedingt können sich die Straßenbauarbeiten in Tutzing verschieben

Eine Anfahrt des Rettungsdienstes bei Notfällen ist sichergestellt. Die Rettungsleitstelle und Feuerwehr sind informiert. Mögliche Änderungen im ÖPNV werden durch den MVV bekanntgegeben. Die Arbeiten sind sehr witterungsabhängig, weshalb Änderungen und Verschiebungen des Bauablaufes nicht ausgeschlossen werden können. Das Staatliche Bauamt Weilheim bittet alle Verkehrsteilnehmer, die beschriebene Strecke in der angegebenen Sperrzeit zu meiden.

Link zur Pressemitteilung vom 23. Juni: www.stbawm.bayern.de/service/medien/pressemitteilungen/2023/57/. Informationen gibt es auch per E-Mail-Adresse an ortsdurchfahrt@tutzing.de. (kb)