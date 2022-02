Astbruchgefahr: Die Stadt Starnberg bittet um Vorsicht

Auf dem Spielplatz Oberfeld befinden sich einige Bäume, die von Astbruchgefahr betroffen sind. Zum Schutz der Kinder hat der städtische Betriebshof den Spielplatz am heutigen Donnerstag gesperrt. © Stadt Starnberg

Starnberg - Auf Grund der wechselhaften Wetterlage und der angekündigten Schneefälle besteht für die nächsten Tage und Wochen wieder eine erhöhte Astbruchgefahr. Besonders betroffen sind immergrüne Gehölze wie etwa Thujen, Fichten oder Tannen, vor allem dann, wenn die Bäume schon vorgeschädigt sind.

Durch die dichtstehenden Nadeln und den eher kompakten Wuchs kann sich hier besonders viel von dem nassen und schweren Schnee sammeln. Auch gesunde Äste können dadurch brechen. Das immer wieder einsetzende Tauwetter weicht den Boden zusätzlich auf, wodurch zudem die Stabilität der Gehölze beeinträchtigt werden kann. Die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes stellten in den letzten Tagen bereits erste Schäden an Bäumen im Stadtgebiet fest. Sie werden in nächster Zeit besonders sensible Bereiche, wie etwa die öffentlichen Kinderspielplätze und die Freianlagen der Kindertageseinrichtungen und Schulen, vermehrt kontrollieren und eventuelle Gefahrenstellen kurzfristig absichern. Auf dem Spielplatz Oberfeld befinden sich einige Bäume, die von Astbruchgefahr betroffen sind. Zum Schutz der Kinder hat der städtische Betriebshof den Spielplatz am Donnerstag, 10.02.2022 gesperrt. Er kann voraussichtlich wieder am Montag, 14. Februar, freigegeben werden, sobald sich das Wetter beruhigt hat.



Die Stadt Starnberg bittet alle Bürgerinnen und Bürger um erhöhte Aufmerksamkeit. Um unnötige Risiken zu vermeiden, sollte aktuell auf längere Aufenthalte unter Bäumen möglichst verzichtet werden.