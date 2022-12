Auch bei Landrat Stefan Frey in Starnberg werden Plätzchen gebacken

Von: Petra Straub

Ein seltenes Bild! Landrat Stefan Frey ist nicht oft in der heimischen Küche anzutreffen. Für den Kreisboten hat er den Schnappschuss erlaubt. © privat

Starnberg – Interessante Plätzchenrezepte haben bekannte Personen aus dem Landkreis Starnberg den Kreisboten-Lesern in der Adventszeit verraten (siehe unten). Varianten mit Pfiff, mit Chili und Ingwer etwa, die offenbar von Männern bevorzugt werden. Ganz traditionelle, wie Vanillekipferl nach einem alten Rezept und eine orientalische Variante mit Pistazien. Auch Landrat Stefan Frey verrät für die Kreisboten-Serie gerne eines seiner Lieblingsrezepte. Doch Zeit, das Schwarz-Weiß-Gebäck selbst zuzubereiten hat er leider nicht.

Ein Termin jagt den anderen, berichtet er. Natürlich sind in der Vorweihnachtszeit auch Feierstunden darunter, bei denen er etwas zur Ruhe kommen und sich aufs Christfest besinnen kann. Dass dieses weihnachtliche Gefühl der Vorfreude, Wärme und des Zusammenstehens auch in seiner fünfköpfigen Familie aufkommt, ist ihm und seiner Frau wichtig. Deshalb nutzt das Paar mit den Kindern jede Gelegenheit, um die knapp bemessene gemeinsame Zeit intensiv zu erleben und zu genießen. Gelegentlich wird schon beim Frühstück eine Kerze am Adventskranz angezündet, gibt Frey einen kleinen Einblick. Vor dem Zubettgehen liest er den Kindern im Alter von 7, 10 und 12 Jahren gelegentlich vor und der Kirchgang an den Adventssonntagen hat sowieso Tradition in der Familie. Die zwei größeren Buben sind mittlerweile als Ministranten dabei. Hinsichtlich der Weihnachtsbäckerei ist Frey aus Termingründen eher zurückhaltend. Aber: „Ich esse gerne Plätzchen“, sagt Stefan Frey. Seine Frau und Kinder füllen die Plätzchendosen mit leckeren Varianten – Spritzgebäck, Spitzbuben, Vanillekipferl und Butterplätzchen in allen Formen und Farben. Gelegentlich wird auch nachbacken, wenn die Vorräte nicht ausreichen.

Schwarz-Weiß-Gebäck © Vasily77/panthermedia

Zutaten: 250 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, 500 Gramm Weizenmehl, 2 Päckchen Vanillezucker, 2 Eier, 1 Eiweiß, 2 Esslöffel Kakaopulver.

Zubereitung: Alle Zutaten bis auf den Kakao zu einem geschmeidigen Teig kneten. Den Teig in zwei gleiche Hälften teilen. Unter die eine Hälfte den Kakao kneten. Beide Teighälften in Folie packen und für 30 Minuten in den Kühlschrank geben. Anschließend den hellen und den dunklen Teig nebeneinander ausrollen und jeweils die Teigoberfläche mit Eiweiß bestreichen.

Teige aufeinanderlegen, leicht andrücken und vorsichtig eine Wurst rollen. Rolle für ein bis zwei Stunden in den Kühlschrank geben. Danach die Wurst mit einem scharfen Messer in etwa 0,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Die Plätzchen auf ein Backblech mit Backpapier legen und im vorgeheizten Ofen bei circa 190 Grad Ober- und Unterhitze 10 bis 12 Minuten backen.

