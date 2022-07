Auch der Landkreis Starnberg bekommt eine Förderung für den Breitbandausbau

Auch der Landkreis Starnberg profitiert von den aktuellen Zuschüssen des Freistaats für den Breitbandausbau. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Starnberg - Insgesamt schüttet das bayerische Finanzministerium 11,5 Millionen Euro für den Breitbandausbau in Oberbayern, Niederbayern und Schwaben aus. Auch der Landkreis Starnberg bekommt einen Zuschuss. Welche Projekte damit realisiert werden können.

„Eine moderne digitale Infrastruktur ist Grundpfeiler für die Zukunftsfähigkeit einer Region. Leistungsfähige Netze sind das ‚Tor zur Welt‘ unseres gesamten digitalen Alltags! Der Freistaat Bayern engagiert sich seit Jahren auf freiwilliger Basis massiv, um eine bestmögliche Versorgung seiner Bürgerinnen und Bürger insbesondere in den ländlichen Regionen zu ermöglichen. Der heutige Tag zeigt einmal mehr, dass Freistaat und Kommunen für dieses gemeinsame Ziel tatkräftig an einem Strang ziehen. Zehn Kommunen, neun Schulen und ein Rathaus aus Oberbayern, Niederbayern und Schwaben erhalten heute insgesamt rund 11,5 Millionen Euro Förderung für ihre digitale Zukunft“, freute sich Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei der Übergabe von Gigabit-Förderbescheiden am Montag in München.

Kommunale Einrichtungen profitieren von der Förderung

Laut Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat profitieren insgesamt zehn kommunale Einrichtungen in Oberbayern, Niederbayern und Schwaben von einer Förderung in Höhe von 425.000 Euro nach der bayerischen Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN-Infrastruktur für öffentliche Schulen, Plankrankenhäuser und Rathäuser (GWLANR): „Die bayerischen Bildungseinrichtungen sind hochkompetente Wissensvermittler und die Nutzung digitaler Medien ist in allen Schulen inzwischen zum Alltag geworden. Die Gigabitanbindung von neun Schulen mit über 2.500 Schülerinnen und Schülern ermöglicht künftig ein noch moderneres Lernumfeld. Zudem wird künftig das Rathaus der Gemeinde Valley an leistungsfähige Glasfaser angeschlossen“, so Füracker.

89 Prozent der öffentlichen Schulen sind gigabitfähig

Bayernweit konnten seit 2018 bereits 3.702 Einrichtungen, davon 2.841 öffentliche Schulen, mit rund 104 Millionen Euro gefördert werden. Mit dem bayerischen Förderprogramm „Glasfaser/WLAN-Richtlinie“ können alle öffentlichen Schulen im Freistaat direkt an leistungsstarke Glasfaser angebunden werden. 89 Prozent der öffentlichen Schulen sind bereits gigabitfähig versorgt.

Mit der Bayerischen Gigabitrichtlinie hat der Freistaat den Weg geebnet und kann als erste Region in der Europäischen Union den Glasfaserausbau auch dort fördern, wo bereits ein Netzbetreiber mindestens 30 Mbit/s anbietet (sogenannte „graue Flecken“). Bislang sind schon über 1.178 Gemeinden in das Förderverfahren eingestiegen, 64 Prozent aller bayerischen Haushalte sind gigabitfähig erschlossen. Bayerns ambitioniertes Ziel lautet: Gigabit bayernweit bis 2025.

Bei der Breitbandversorgung liegt Bayern als größtes Bundesland in allen Bereichen über dem Bundesschnitt. Aktuell verfügen bayernweit bereits rund 98 % der Haushalte über schnelles Internet. Nach Abschluss aller laufenden Projekte werden über 99 % der Haushalte in Bayern mit schnellem Internet surfen können. Bei der Versorgung mit 100 Mbit/s und 1 Gbit/s liegt Bayern auch deutlich über dem Bundesschnitt: 91 % aller bayerischen Haushalte verfügen über mindestens 100 Mbit/s. Im Zuge der bayerischen Breitbandförderung hat der Freistaat seit 2014 rund 1,7 Milliarden Euro investiert. Damit werden mehr als 66.000 Kilometer Glasfaser in Bayern verlegt. Die Kommunen entscheiden im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit über die Inanspruchnahme eines Förderverfahrens und über den Umfang der Fördergebiete.

An die Landkreise Dingolfing-Landau, Erding, Garmisch-Partenkirchen, Mühldorf a. Inn, Neuburg-Schrobenhausen, Weilheim-Schongau und Ostallgäu wurden Förderbescheide für die Glasfasererschließung nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie übergeben.

Schulen in Stockdorf und Gauting bekommen Gigabit-Förderungen

Folgende Schulen und das Rathaus der Gemeinde Valley erhielten Bescheide nach der bayerischen Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüssen und WLAN-Infrastruktur für öffentliche Schulen, Plankrankenhäuser und Rathäuser (GWLANR): Miesbach, Traunstein, Weilheim-Schongau und Starnberg. Im Landkreis Starnberg erhält die Grundschule an der Würm Stockdorf 50.000 Euro Fördersumme, die Josef-Dosch-Grundschule in Gauting ebenfalls 50.000 Euro und das Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting 35.830 Euro. 50.000 Euro gehen zudem an die Paul-Hey-Mittelschule in Gauting. (kb)