Auch Landrat Frey schnürt seine Schuhe

Teilen

Auf die Plätze, fertig, los: Das Foto von 2021 zeigt (v.l.) Christine Geissler (ehem. Mitarbeiterin im Landratsamt), gwt-Chef Christoph Winkelkötter, Kreiskämmerer Stefan Pilgram und Landrat Stefan Frey. © Landratsamt

Landkreis/Hechendorf – Die Ausschreibung für den 39. Starnberger Landkreislauf ist bereits auf www.landkreislauf-starnberg.de online.

„Die Planungen nehmen jetzt Fahrt auf und ich freue mich drauf. Für mich ist der Lauf nicht nur das größte sportliche Volkssportevent im Landkreis, sondern auch mein persönlicher Ansporn die Schuhe zu schnüren. Ich hoffe, dass es uns auch heuer gelingt, viele Menschen zum Laufen zu bringen, schließlich gibt es keinen schöneren Sport, den man ohne großes Equipment und in unserer wunderbaren Natur so unkompliziert ausüben kann“, betont Landrat Stefan Frey, der zum wiederholten mal teilnehmen wird.



Wie schon im vergangenen Jahr besteht eine Staffel aus sechs Läuferinnen und Läufern. Neu ist heuer der Bambinilauf. Der Lauf findet am Samstag, 14. Oktober, in Hechendorf statt. Die Vorbereitungen zur größten Breitensportveranstaltung im Landkreis sind bereits im vollen Gange. „Die ersten Treffen mit Verein, Gemeinde und freiwilliger Feuerwehr haben bereits stattgefunden. Es ziehen alle an einem Strang und es wird wieder eine schöne Laufveranstaltung“, sagt Markus Lübbe, der im Landratsamt für den Lauf zuständig ist.

Heuer mit Bambinilauf

Die im letzten Oktober durchgeführte Befragung gibt eine gute Grundlage für die Arbeit der Organisatoren. So ergab sich dabei ein klares Votum dafür, die Staffeln weiterhin nur noch mit sechs Läuferinnen und Läufern zu besetzen. Damit fällt nämlich die oftmals problematische Besetzung der Mannschaften weg und es können auch kleinere Vereine, Laufgruppen und Firmen am Lauf teilnehmen. Um die sehr stark nachgefragten Teilnehmergeschenke besser planen zu können und damit auch nachhaltiger zu agieren, sowie aufgrund der Brandschutzthematik während der Siegerehrung wird es dieses Jahr eine Maximalzahl von 200 Staffeln geben. Es lohnt sich also, bei der Anmeldung schnell zu sein. Sollte die Nachfrage deutlich größer sein, wird die maximale Staffelanzahl in den kommenden Jahren langsam erhöht.



Neu ist dieses Jahr der Bambinilauf. Hier können die kleinsten (Jahrgang 2016 und jünger) ihr Können bei einem etwa 800 Meter langen Lauf ohne Wertung zeigen. Eine Anmeldegebühr wird dafür nicht erhoben und jedes teilnehmende Kind erhält ein Erinnerungsgeschenk und eine Urkunde. Zusätzlich wird es auch ein kleines Rahmenprogramm für Kinder geben. Die Streckenpläne werden aufgrund der Jagdsaison erst Mitte August veröffentlicht. Die Streckenlängen werden 5,8, 4,3 und 2,2 Kilometer betragen. Die zu bewältigenden Höhenmeter werden, das steht schon jetzt fest, moderat sein. Die Online-Anmeldung auf www.landkreislauf-starnberg.de wird vor Beginn der Sommerferien freigeschaltet. Organisiert wird der Lauf vom Fachbereich Jugendarbeit, Erziehungsberatung und Sport des Landratsamtes Starnberg, dem Sportkreis Starnberg im BLSV, der Gemeinde Seefeld und dem TSV Hechendorf, als diesjähriger Ausrichter. Der TSV Hechendorf feiert heuer sein 50-jähriges Jubiläum, so dass die Veranstaltung gut in das Jubiläumsjahr passt. Bereits in den Jahren 2001 und 2015 fand der Landkreislauf in Hechendorf statt.