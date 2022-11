Auf dem Starnberger Kirchplatz wird am Samstag der Christbaum aufgestellt

Auch in Starnberg ist es nun soweit: Der Kirchplatz wird mit einem Christbaum geschmückt. Familie Haslauer in der Egerer Straße spendet das 15 Meter hohe Exemplar. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Starnberg - Rechtzeitig zum Christkindlmarkt in Starnberg wird am Samstag, 19. November, der Christbaum auf dem Kirchplatz aufgestellt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bei dem Exemplar handelt es sich um eine 15 Meter hohe Rotfichte von Familie Haslauer in Starnberg. Sie schmückt das Areal des Christkindlmarkts, der am Donnerstag, 24. November, eröffnet wird und bis einschließlich Sonntag, 4. Dezember (2. Advent) geöffnet ist.

Christbaum wird in der Egerer Straße in Starnberg gefällt und verladen

Um den Christbaum zum Kirchplatz transportieren zu können, kommt es zu Einschränkungen in der Egerer Straße, der Hanfelder Straße und der Wittelsbacherstraße. Der Baum wird in der Egerer Straße gefällt und verladen. Es wird eine Vollsperrung für den Kran sowie das Transportfahrzeug im Bereich der Hausnummern 8 bis 14 eingerichtet. Die Anlieger wurden entsprechend über die Einschränkungen informiert. Um die ungehinderte Durchfahrt des Transportes zu gewährleisten, wird ein beidseitiges Haltverbot in der Egerer Straße zwischen der Vollsperrung und der Hanfelder Straße eingerichtet.

Schwertransport mit Überbreite erfordert Vollsperrung in Starnberg

Anschließend wird der Transport von etwa 13.30 Uhr bis 14 Uhr über die Hanfelder Straße, die Kreuzung am Tutzinger Hof und die Wittelsbacherstraße bis zum Kirchlatz durchgeführt. Da es sich um einen Schwertransport mit Überbreite handelt, wird das Transportfahrzeug durch Begleitfahrzeuge gesichert. Um die Durchfahrt des Transports zu gewährleisten, werden entlang der Hanfelder Straße abschnittsweise Haltverbote aufgestellt, insbesondere im Bereich gegenüber der Einmündung der Schießstättstraße und im Bereich zwischen den Einmündungen Josef-Fischhaber-Straße und Von-der-Tann-Straße.

Vollsperrung in der Wittelsbacher Straße

Für den Verladevorgang auf den Kirchplatz wird die Wittelsbacherstraße zwischen 12 Uhr und 16 Uhr im Bereich zwischen Ludwigstraße und Kirchenweg vollgesperrt. Transportfahrzeug und Kran werden auf der Wittelsbacherstraße auf Höhe des Kirchplatzes abgestellt. In der Wittelsbacherstraße ist der Durchgang für den Fußgängerverkehr weiterhin gewährleistet. Anlieger wurden über die Sperrung vorab informiert. Auf den Wochenmarkt hat der Transport keine Auswirkung, da das Verladen erst nach Beendigung des Wochenmarktes durchgeführt wird. (kb)